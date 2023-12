Эвертон вылетел из Кубка лиги, уступив Фулхэму в невероятной серии пенальти

19 декабря состоялись четвертьфинальные матчи Кубка английской лиги.

«Эвертон» на своем поле принимал «Фулхэм». Основное время игры завершилось со счетом 1:1. На 41-й Майкл Кин («Эвертон») оформил автогол, а на 82-й Бету спас «ирисок» от поражения и перевел поединок в серию пенальти.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались гости – 7:6. Всего игроки нанесли 16 ударов.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не попал в заявку на матч, поскольку все еще не возобновился от повреждения после игры с «Челси» в АПЛ.

В параллельном поединке «Мидлсбро» обыграл «Порт Вейл» 3:0. Голами отличились Джонатан Хоусон (11), Морган Роджерс (23) и Мэтт Крукс (53).

Жеребьевка полуфиналов состоится 20 декабря по завершению последнего четвертьфинального матча «Ливерпуль» – «Вест Хэм».

Кубок английской лиги. Четвертьфиналы. 19 декабря

Порт Вейл – Мидлсбро – 0:3



Голы: Хоусон, 11, Роджерс, 23, Крукс, 53

Эвертон – Фулхэм – 1:1 [серия пенальти – 6:7]

Голы: Бету, 82 – Кин, 41 (автогол)

