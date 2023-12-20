Эвертон вылетел из Кубка лиги, уступив Фулхэму в невероятной серии пенальти
В параллельном поединке «Мидлсбро» обыграл «Порт Вейл» 3:0
19 декабря состоялись четвертьфинальные матчи Кубка английской лиги.
«Эвертон» на своем поле принимал «Фулхэм». Основное время игры завершилось со счетом 1:1. На 41-й Майкл Кин («Эвертон») оформил автогол, а на 82-й Бету спас «ирисок» от поражения и перевел поединок в серию пенальти.
В серии послематчевых пенальти точнее оказались гости – 7:6. Всего игроки нанесли 16 ударов.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не попал в заявку на матч, поскольку все еще не возобновился от повреждения после игры с «Челси» в АПЛ.
В параллельном поединке «Мидлсбро» обыграл «Порт Вейл» 3:0. Голами отличились Джонатан Хоусон (11), Морган Роджерс (23) и Мэтт Крукс (53).
Жеребьевка полуфиналов состоится 20 декабря по завершению последнего четвертьфинального матча «Ливерпуль» – «Вест Хэм».
Кубок английской лиги. Четвертьфиналы. 19 декабря
Порт Вейл – Мидлсбро – 0:3
Голы: Хоусон, 11, Роджерс, 23, Крукс, 53
Эвертон – Фулхэм – 1:1 [серия пенальти – 6:7]
Голы: Бету, 82 – Кин, 41 (автогол)
⏹️ FT: @Boro are heading for the Final Four!#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/CDNJEhYsln— Carabao Cup (@Carabao_Cup) December 19, 2023
See you in the Semi-Final, @FulhamFC! 👋#EFL | #CarabaoCup https://t.co/1JR8n53JWo pic.twitter.com/OodUuPRMeP— Carabao Cup (@Carabao_Cup) December 19, 2023
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