Кубок английской лиги
Англия19 декабря 2023, 05:26 |
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Эвертон – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка лиги Англии в 21:45 по Киеву
19 декабря 2023, 05:26 |
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19 декабря состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Эвертон» и «Фулхэм».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.
Эвертон – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
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