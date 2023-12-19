19 декабря состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Эвертон» и «Фулхэм».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.

Эвертон – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция