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Кубок английской лиги
Эвертон
19.12.2023 21:45 - : -
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 декабря 2023, 05:26 |
22
0

Эвертон – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка лиги Англии в 21:45 по Киеву

19 декабря 2023, 05:26 |
22
0
Эвертон – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

19 декабря состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Эвертон» и «Фулхэм».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.

Эвертон – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эвертон – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Эвертон Фулхэм Эвертон - Фулхем смотреть онлайн Кубок английской лиги по футболу Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
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