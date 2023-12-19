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Кубок английской лиги
Эвертон
19.12.2023 21:45 - : -
Фулхэм
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Англия
19 декабря 2023, 04:52 |
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Эвертон – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка английской лиги

Поединок состоится 19 декабря в 21:45 по Киеву

19 декабря 2023, 04:52 |
50
0
Эвертон – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

19 декабря на «Гудисон Парк» пройдет матч четвертьфинала Кубка Лиги Англии, в котором, в котором «Эвертон» встретится с «Фулхэмом». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Эвертон

Команда просто не может не вызывать симпатий сейчас. Она стала неким воплощением британского футбольного духа, и дерется, несмотря на все негативные обстоятельства. Синих решили примерно наказать за финансовые проблемы, отняв 10 очков. Хотя практически все эксперты в один голос, как минимум, недоумевают, почему не трогают за более масштабные прегрешения толстосумов во главе с Манчестер Сити. Но пока юристы ирисок готовили апелляцию, Шон Дайш, не надеясь на успех в документах, исправил ситуацию за счет побед на поле. Его подопечные только с Манчестер Юнайтед провалились, уступив 0-3. Потом получилось за минимальное время де-факто компенсировать наказание. Причем при непростом календаре. Причем ладно справиться со скромным Ноттингем Форест - но потом Миколенко и компания сухо обыгрывали Ньюкасл и Челси. После этого 2-0 с Бернли уже выглядел довольно ожидаемым, хотя и важным, результатом.

Фулхэм

Клуб при Марку Силва успешно справился с двумя задачами, причем еще и в чем-то превосходя ожидания. Сначала он не просто вернулся, в очередной раз, из Чемпионшипа, но и досрочно, ярко выиграл дивизион. Потом дачники, в отличие от прошлых попыток, закрепились в АПЛ. Более того, подопечные португальца даже претендовали на еврокубки, но больше номинально. Сейчас лондонская команда получила новый тест: пресловутый второй сезон, в который еще и вошли без забивного Митровича. Пока что они справляются, удерживаясь в числе середняков. Еще и к декабре начали много забивать: 3-2 с Вулверхэмптоном, 3-4 с Ливерпулем, по 5-0 с Ноттингем Форест и Вест Хэмом. Но в субботу Ньюкасл всех вернул на землю, разгромив соперника из Лондона 3-0.

Статистика личных встреч

У коттеджеров 3 победы и ничья в четырех последних поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы лояльнее к ирискам, но и у гостей есть свои козыри. Остановимся на обе забьют (коэффициент - 1,72).

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Эвертон Фулхэм Эвертон - Фулхем Кубок английской лиги по футболу прогнозы прогнозы на футбол Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
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