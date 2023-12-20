19 декабря состоялся четвертьфинальный поединок Кубка лиги Англии между командами «Эвертон» и «Фулхэм».

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались гости – 7:6.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не попал в заявку на матч, поскольку все еще не возобновился от повреждения после игры с «Челси» в АПЛ.

Кубок лиги Англии. 1/4 финала. 19 декабря

Эвертон – Фулхэм – 1:1 [серия пенальти – 6:7]

Голы: Бету, 82 – Кин, 41 (автогол)

Видео голов и обзор матча: