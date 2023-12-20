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Кубок английской лиги
Эвертон
19.12.2023 21:45 – FT 1 : 1
6 : 7 Серия пенальти Серия пенальти
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 декабря 2023, 03:21 |
100
0

Эвертон – Фулхэм – 1:1 (пен. 6:7). Без Миколенко не справились. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка лиги Англии

20 декабря 2023, 03:21 |
100
0
Эвертон – Фулхэм – 1:1 (пен. 6:7). Без Миколенко не справились. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря состоялся четвертьфинальный поединок Кубка лиги Англии между командами «Эвертон» и «Фулхэм».

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались гости – 7:6.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не попал в заявку на матч, поскольку все еще не возобновился от повреждения после игры с «Челси» в АПЛ.

Кубок лиги Англии. 1/4 финала. 19 декабря

Эвертон – Фулхэм – 1:1 [серия пенальти – 6:7]

Голы: Бету, 82 – Кин, 41 (автогол)

Видео голов и обзор матча:

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Тосин Адарабиойо (Фулхэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Энтони Робинсон (Фулхэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Гарнер (Эвертон).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Кенни Тете (Фулхэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Тарковски (Эвертон).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Карлос Винисиус (Фулхэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Арнаут Груневельд (Эвертон).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоау Пальинья (Фулхэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Майкл Кин (Эвертон).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Том Кэрни (Фулхэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Дуайт Макнил (Эвертон).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Андреас Перейра (Фулхэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Бето (Эвертон).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Эвертон).
41’
ГОЛ ! Автогол забил Майкл Кин (Эвертон).
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Источник Sport.ua
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