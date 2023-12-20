Эвертон – Фулхэм – 1:1 (пен. 6:7). Без Миколенко не справились. Видео голов
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19 декабря состоялся четвертьфинальный поединок Кубка лиги Англии между командами «Эвертон» и «Фулхэм».
Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались гости – 7:6.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не попал в заявку на матч, поскольку все еще не возобновился от повреждения после игры с «Челси» в АПЛ.
Кубок лиги Англии. 1/4 финала. 19 декабря
Эвертон – Фулхэм – 1:1 [серия пенальти – 6:7]
Голы: Бету, 82 – Кин, 41 (автогол)
Видео голов и обзор матча:
События матча
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