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  4. ВИДЕО. Рублев залез на вышку к судье во время матча и начал кричать
ATP
17 декабря 2023, 21:30 | Обновлено 17 декабря 2023, 22:30
1887
1

ВИДЕО. Рублев залез на вышку к судье во время матча и начал кричать

Вряд ли это уже кого-то удивляет

17 декабря 2023, 21:30 | Обновлено 17 декабря 2023, 22:30
1887
1
ВИДЕО. Рублев залез на вышку к судье во время матча и начал кричать
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

«Нейтральный» теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал итогового турнира UTS в Лондоне.

В полуфинальном матче он проиграл Хольгеру Руне из Дании – 0:3 (10:20, 11:12, 11:16).

Матч запомнился тем, что Рублев в который раз не справился с эмоциями и залез на вышку к судье, напомнив, что несколько минут до этого было недоразумение по поводу объявления 3-очковой карточки. Дело в том, что каждый теннисист в UTS может один раз за четверть использовать трехочковую карту (в случае выигрыша следующего очка, он получит сразу три). После этого Рублев еще и спорил с супервайзером.

В финале Руне сыграет с Джеком Дрейпером, который остановил Каспера Рууда (3:0).

Ultimate Tennis Showdown – это международная индивидуальная теннисная лига, основанная в 2020 году. Матчи делятся на четверти по 8 минут, нужно выиграть либо три из четырех, либо решающий пятый мини-сет.

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Источник Sport.ua
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