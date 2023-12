ВИДЕО. Рублев залез на вышку к судье во время матча и начал кричать

«Нейтральный» теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал итогового турнира UTS в Лондоне.

В полуфинальном матче он проиграл Хольгеру Руне из Дании – 0:3 (10:20, 11:12, 11:16).

Матч запомнился тем, что Рублев в который раз не справился с эмоциями и залез на вышку к судье, напомнив, что несколько минут до этого было недоразумение по поводу объявления 3-очковой карточки. Дело в том, что каждый теннисист в UTS может один раз за четверть использовать трехочковую карту (в случае выигрыша следующего очка, он получит сразу три). После этого Рублев еще и спорил с супервайзером.

В финале Руне сыграет с Джеком Дрейпером, который остановил Каспера Рууда (3:0).

Ultimate Tennis Showdown – это международная индивидуальная теннисная лига, основанная в 2020 году. Матчи делятся на четверти по 8 минут, нужно выиграть либо три из четырех, либо решающий пятый мини-сет.

Incredible moment! 😶



After several minutes of confusion over a misunderstanding about the announcement of a 3-point card, Rublo goes to the referee to make it clear that he wants to use it again 😬 #UTSLondon #UTSGrandFinal pic.twitter.com/iLJ8Qk1Adq