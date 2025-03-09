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9 марта на престижном турнире Индиан-Уэллс, матч третьего круга проведут Элина Свитолина (WTA 23) и Даниэль Коллинс (WTA 14). Старт встречи запланирован на 00:00 по киевскому времени.

Элина Свитолина

В этом сезоне у Свитолиной был только один успешный турнир, ведь на Открытом чемпионате Австралии она дошла до четвертьфинала, где проиграла будущему победителю Мэдисон Киз в трех сетах. После мейджора спортсменка провела пять матчей на трех турнирах, потерпев три поражения.

Индиан-Уэллс украинка начала со второго круга, где обыграла неуступчивую американку Эшлин Крюгер – 6:1, 6:7, 6:3, во втором сете Элина не реализовала два матчбола, да и в третьей партии реализовала только свой седьмой матчбол.

Со своим опытом, Свитолина может обыграть любую соперницу, но надо много двигаться, так как игра в обороне основной козырь спортсменки. 30 лет уже серьезный возраст для женского тенниса, показывать свой максимум в каждом матче не так просто.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Даниэль Коллинс

Мало играет в этом сезоне Даниэль Коллинс, всего пять игр в общей сложности, в которых удалось одержать три победы. На Aus Open спортсменка дошла до третьего круга, где уступила землячке и будущему победителю турнира Мэдисон Киз.

Благодаря высокому посеву, теннисистка тоже пропускала первый круг, начав со второго, та она сразилась с еще одной землячкой Хейли Баптист – 5:7, 6:2, 6:4. Поскольку американка мало играет, сложно определить, в какой она сейчас форме. Вполне возможно, что она себя бережет только для серьезных турниров, угнаться за двадцатилетними в плане плотного графика сложно.

Предстоящий матч станет отличной проверкой сил, да и играть при родной публике всегда приятно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

Личные встречи

В очных противостояниях ведет американка – 2:0, причем оба матча Коллинз выиграла с разгромом, в Брисбене 2020 года – 6:1, 6:1, а в Монреале 2023 года – 6:2, 6:2.

Прогноз

Несмотря на то, что американка владеет перевесом в очных противостояниях, Свитолина считается небольшим фаворитом этой пары. Между собой сыграют сильные и опытные теннисистки, так что стоит ожидать напряженного матча.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Свитолиной – 1,55, успех Коллинс – 2,33. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Считаю перспективной ставку тотал первого сета больше 9,5 геймов за 1,98.