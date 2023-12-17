ОФИЦИАЛЬНО. Эмиль Форсберг стал игроком Нью-Йорк Ред Буллз
Футболист сменил Бундеслигу на MLS
Как сообщил американский «Нью-Йорк Ред Буллз», шведский форвард Эмиль Форсберг стал игроком этого клуба, он подписал трехлетний контракт.
До этого форвард с 2015 года выступал за немецкий «Лейпциг», в котором стал легендой клуба. За «Лейпциг» форвард провел 324 матча, забил 71 гол и оформил 68 голевых передач.
На счету форварда также 86 матчей за сборную Швеции.
Напомним, об этом трансфере сообщалось еще раньше, но официально клубы подтвердили информацию Фабрицио Романо только теперь.
🚨 EMIL x RBNY 🚨— New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) December 16, 2023
The New York Red Bulls have signed Swedish midfielder Emil Forsberg from RB Leipzig!
🗞️ | @oanda pic.twitter.com/5E7tZZrM63
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