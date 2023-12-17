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Major League Soccer
17 декабря 2023, 01:20 | Обновлено 17 декабря 2023, 01:23
76
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эмиль Форсберг стал игроком Нью-Йорк Ред Буллз

Футболист сменил Бундеслигу на MLS

17 декабря 2023, 01:20 | Обновлено 17 декабря 2023, 01:23
76
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эмиль Форсберг стал игроком Нью-Йорк Ред Буллз
РБ Лейпциг

Как сообщил американский «Нью-Йорк Ред Буллз», шведский форвард Эмиль Форсберг стал игроком этого клуба, он подписал трехлетний контракт.

До этого форвард с 2015 года выступал за немецкий «Лейпциг», в котором стал легендой клуба. За «Лейпциг» форвард провел 324 матча, забил 71 гол и оформил 68 голевых передач.

На счету форварда также 86 матчей за сборную Швеции.

Напомним, об этом трансфере сообщалось еще раньше, но официально клубы подтвердили информацию Фабрицио Романо только теперь.

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Эмиль Форсберг РБ Лейпциг Нью-Йорк Ред Буллз Major League Soccer (MLS) трансферы
Источник Twitter
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