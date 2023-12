ОФИЦИАЛЬНО. Эмиль Форсберг стал игроком Нью-Йорк Ред Буллз

Как сообщил американский «Нью-Йорк Ред Буллз», шведский форвард Эмиль Форсберг стал игроком этого клуба, он подписал трехлетний контракт.

До этого форвард с 2015 года выступал за немецкий «Лейпциг», в котором стал легендой клуба. За «Лейпциг» форвард провел 324 матча, забил 71 гол и оформил 68 голевых передач.

На счету форварда также 86 матчей за сборную Швеции.

Напомним, об этом трансфере сообщалось еще раньше, но официально клубы подтвердили информацию Фабрицио Романо только теперь.

