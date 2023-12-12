«Каким игроком становится Миколенко!» Тренер Эвертона расхвалил украинца
Шон Дайч в восторге от Виталия
Главный тренер английского «Эвертона» Шон Дайч похвалил украинского защитника Виталия Миколенко:
«Миколенко – в какого игрока он превращается! Я очень рад видеть, как эти игроки прогрессируют под моим руководством. Это то, ради чего я начал работать тренером. Я хочу предложить футболистам нечто большее, чем я имел, когда был игроком».
В этом сезоне 24-летний Виталий Миколенко провел 15 матчей за «Эвертон», отметившись 2 забитыми мячами. Ранее статистический портал WhoScored признал его лучшим левым защитником 16-го тура АПЛ по итогам матча против лондонского «Челси» (2:0).
Sean Dyche says the team's ability to find wins in different ways has been the ‘most pleasing’ aspect of his side’s strong form.— Everton (@Everton) December 12, 2023
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