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  4. «Каким игроком становится Миколенко!» Тренер Эвертона расхвалил украинца
Англия
12 декабря 2023, 17:01 | Обновлено 12 декабря 2023, 17:07
1036
5

«Каким игроком становится Миколенко!» Тренер Эвертона расхвалил украинца

Шон Дайч в восторге от Виталия

12 декабря 2023, 17:01 | Обновлено 12 декабря 2023, 17:07
1036
5
«Каким игроком становится Миколенко!» Тренер Эвертона расхвалил украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Главный тренер английского «Эвертона» Шон Дайч похвалил украинского защитника Виталия Миколенко:

«Миколенко – в какого игрока он превращается! Я очень рад видеть, как эти игроки прогрессируют под моим руководством. Это то, ради чего я начал работать тренером. Я хочу предложить футболистам нечто большее, чем я имел, когда был игроком».

В этом сезоне 24-летний Виталий Миколенко провел 15 матчей за «Эвертон», отметившись 2 забитыми мячами. Ранее статистический портал WhoScored признал его лучшим левым защитником 16-го тура АПЛ по итогам матча против лондонского «Челси» (2:0).

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Виталий Миколенко Эвертон Шон Дайч Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Эвертон
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FunnyCat_____
 Запасной, который сейчас Лига Конференций, как дела?
кто быстрее присел, Мыкола на лавку или ты на жигулевское?
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+3
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Burevestnik
ЛиКоБезДи мать нанюхалося клею з етикетки Оболоні...   
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0
Андрей Залищук
що правда, то правда, чомусь зараз саме динамівські гравці краще себе демонструють в топ-клубах, а не шахтарські, у Шахтаря менеджмент аби бабла вибити за продаж, он і Судаков застрягне в Шахтарі, якщо його не продадуть цієї зими чи літа, а обСрна просить 50 лямів за нього, ну і тупе, а так би продали його за 10-15 хоча б, і Судаков би грав в топі і ріс би як гравець для збірної
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0
Лига конференций без динамо
Хорошо что мыкола убежал с дырявого опзж,так бы не в АПЛ играл ,а от пивзавода у кубке получал под хвост  и в  квалификации лиги Европы вылетал с позором 
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-2
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