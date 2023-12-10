«Снова топ-уровень». Миколенко признали лучшим в матче против Челси
Фаны отдали должное игре украинца
Болельщики «Эвертона» после победного матча против «Челси» признали украинского защитника Виталия Миколенко лучшим игроком ливерпульской команды в этой встрече.
Миколенко получил 47% голосов. «Снова топ-уровень», – отметил клуб в соцсетях.
Виталий провел сильный матч, сумев остановить Рахима Стерлинга, Михаила Мудрика, Коула Палмера и других футболистов атаки лондонской команды.
«Эвертон» выиграл три кряду матча АПЛ и не пропустил ни одного гола.
With 47% of the votes, your #EVECHE Player of the Match is... 🥁— Everton (@Everton) December 10, 2023
Top class again, Myko! 👏 pic.twitter.com/YeFOkckZKw
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