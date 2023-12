«Снова топ-уровень». Миколенко признали лучшим в матче против Челси

Болельщики «Эвертона» после победного матча против «Челси» признали украинского защитника Виталия Миколенко лучшим игроком ливерпульской команды в этой встрече.

Миколенко получил 47% голосов. «Снова топ-уровень», – отметил клуб в соцсетях.

Виталий провел сильный матч, сумев остановить Рахима Стерлинга, Михаила Мудрика, Коула Палмера и других футболистов атаки лондонской команды.

«Эвертон» выиграл три кряду матча АПЛ и не пропустил ни одного гола.

With 47% of the votes, your #EVECHE Player of the Match is... 🥁



Top class again, Myko! 👏 pic.twitter.com/YeFOkckZKw