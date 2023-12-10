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  4. «Снова топ-уровень». Миколенко признали лучшим в матче против Челси
Англия
10 декабря 2023, 19:40 |
3703
3

«Снова топ-уровень». Миколенко признали лучшим в матче против Челси

Фаны отдали должное игре украинца

10 декабря 2023, 19:40 |
3703
3
«Снова топ-уровень». Миколенко признали лучшим в матче против Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Болельщики «Эвертона» после победного матча против «Челси» признали украинского защитника Виталия Миколенко лучшим игроком ливерпульской команды в этой встрече.

Миколенко получил 47% голосов. «Снова топ-уровень», – отметил клуб в соцсетях.

Виталий провел сильный матч, сумев остановить Рахима Стерлинга, Михаила Мудрика, Коула Палмера и других футболистов атаки лондонской команды.

«Эвертон» выиграл три кряду матча АПЛ и не пропустил ни одного гола.

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Эвертон Виталий Миколенко Эвертон - Челси Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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BATI-GOOOOOL
Ну що тут скажешь ! Красень !
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+6
roman75zpr
Скоро Эвертон за него срубит деньжат... Таких игроков-работяг топ-клубы замечают быстро
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+3
Болела
Там Гудісон здається під час матчу співав - «Віталій Миколенко».
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+2
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