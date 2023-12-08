Аль-Наср с голом и ассистом Роналду выиграл матч в Саудовской Аравии
7 декабря состоялись 4 матча 16-го тура национального чемпионата
Вечером 7 декабря состоялись три матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Наср разгромил команду Аль-Рияд со счетом 4:1.
У хозяев поля Криштиану Роналду забил мяч и отдал голевую передачу. Это его 16-й гол в чемпионате, и он являются лучшим бомбардиром турнира.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Гол Криштиану Роналду
Лидеры чемпионата: Аль-Хиляль (44), Аль-Наср (37), Аль-таавун (31), Аль-Ахли (30), Аль-Иттихад (28).
Чемпионат Саудовской Аравии
16-й тур, 8 декабря
Аль-Наср – Аль-Рияд – 4:1
Голы: Роналду, 33, Отавиу, 45+3, Талиска, 67, 90+4 – Грей, 69
Другие матчи игрового дня
- Аль-Таавун – Аль-Фейха – 4:1
- Аль-Таи – Аль-Хиляль – 1:2
- Аль-Халидж – Абха – 3:1
Турнирная таблица
YOU JUST CANNOT STOP CRISTIANO RONALDO.pic.twitter.com/qziNjtb8T0— ZEE⁷ 🇵🇹 (@FutbolZEE) December 8, 2023
OTAVIO GOAL— Janty (@CFC_Janty) December 8, 2023
RONALDO WHAT AN ASSIST !!!!!!
pic.twitter.com/Dfci1sMgCe
События матча
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