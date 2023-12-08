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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
08.12.2023 20:00 – FT 4 : 1
Аль-Рияд
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Саудовская Аравия
08 декабря 2023, 22:12 | Обновлено 08 декабря 2023, 22:59
281
0

Аль-Наср с голом и ассистом Роналду выиграл матч в Саудовской Аравии

7 декабря состоялись 4 матча 16-го тура национального чемпионата

08 декабря 2023, 22:12 | Обновлено 08 декабря 2023, 22:59
281
0
Аль-Наср с голом и ассистом Роналду выиграл матч в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 декабря состоялись три матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Наср разгромил команду Аль-Рияд со счетом 4:1.

У хозяев поля Криштиану Роналду забил мяч и отдал голевую передачу. Это его 16-й гол в чемпионате, и он являются лучшим бомбардиром турнира.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Гол Криштиану Роналду

Лидеры чемпионата: Аль-Хиляль (44), Аль-Наср (37), Аль-таавун (31), Аль-Ахли (30), Аль-Иттихад (28).

Чемпионат Саудовской Аравии

16-й тур, 8 декабря

Аль-Наср – Аль-Рияд – 4:1

Голы: Роналду, 33, Отавиу, 45+3, Талиска, 67, 90+4 – Грей, 69

Другие матчи игрового дня

  • Аль-Таавун – Аль-Фейха – 4:1
  • Аль-Таи – Аль-Хиляль – 1:2
  • Аль-Халидж – Абха – 3:1

Турнирная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Талиска (Аль-Наср Эр-Рияд).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Грэй (Аль-Рияд).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Талиска (Аль-Наср Эр-Рияд).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Отавио (Аль-Наср Эр-Рияд).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Источник Sport.ua
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