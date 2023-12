Аль-Наср с голом и ассистом Роналду выиграл матч в Саудовской Аравии

Вечером 7 декабря состоялись три матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Наср разгромил команду Аль-Рияд со счетом 4:1.

У хозяев поля Криштиану Роналду забил мяч и отдал голевую передачу. Это его 16-й гол в чемпионате, и он являются лучшим бомбардиром турнира.

Лидеры чемпионата: Аль-Хиляль (44), Аль-Наср (37), Аль-таавун (31), Аль-Ахли (30), Аль-Иттихад (28).

Чемпионат Саудовской Аравии

16-й тур, 8 декабря

Аль-Наср – Аль-Рияд – 4:1

Голы: Роналду, 33, Отавиу, 45+3, Талиска, 67, 90+4 – Грей, 69

