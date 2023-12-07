Декрет о росте. Как налоговая система Италии влияет на трансферный рынок

У каждого спортивного директора есть образный ящик, в котором лежит досье с именами трансферных целей и потенциальных новых тренеров. Представьте на минуту, что вы возглавляете один из крупных итальянских клубов. Дела в этом сезоне идут не так хорошо, как вы ожидали, и пришло время сменить главного тренера. Роберто Де Дзерби – тот, кто вам нужен, но он не будет стоить дешево. Даже если вынести за скобки стоимость выкупа его контракта с «Брайтоном», ему придется платить зарплату, сопоставимую с клубами АПЛ.

К счастью, законодательство, принятое итальянским правительством четыре года назад, укрепляет ваши позиции. «Декрет о росте» (Decreto Crescita) был принят, чтобы обратить вспять «утечку мозгов», вызванную отъездом талантливых итальянцев из страны. Вступили в силу налоговые льготы, чтобы вернуть таких, как Де Дзерби, а также сделать Италию более привлекательной для квалифицированных иностранцев. Это упрощает переговоры, поскольку все, кто попадает под 48-процентную налоговую ставку и хочет жить в Италии, будут платить с доходов примерно половину этой ставки. Это значительное преимущество.

Допустим, вы планируете предложить Де Дзерби зарплату в размере €10 млн брутто. До введения в действие «Декрета о росте» он получал бы 5,5 млн евро после уплаты налогов. Теперь он будет получать 7,5 млн евро. Ваше предложение становится гораздо более конкурентоспособным. Шансы на то, что особенный стиль Де Дзерби снова появится в Серии А, возрастают. Есть только одна проблема – переменчивый политический ветер. Со времени принятия «Декрета о росте» сменилось три премьер-министра, и его элементы, которые уже были изменены в прошлом году, вскоре могут быть отменены. Очевидно, что в условиях кризиса «Декрет о росте», который обходится в 674 млн евро в год и приносит пользу всего 15 000 человек – не лучшее решение.

И вот с наступлением зимы итальянскому футболу придется попотеть.

Налоговые льготы – одно из немногих преимуществ клубов Серии А в борьбе за игроков и тренеров. 198 из 653 игроков лиги пользуются этой льготой (30% от общего числа), а выгода команд оценивается примерно в 150 млн евро. Нетрудно понять, почему перспектива его отмены вызывает столько беспокойства.



Getty Images/Global Images Ukraine. Джузеппе Маротта

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта именно так сформулировал суть дискуссии: «У нас есть очень хороший тренер в АПЛ – Де Дзерби. Давайте представим, что какой-нибудь клуб захочет вернуть его в Италию за те деньги, которые он зарабатывает сейчас. Без «Декрета о росте» это было бы невозможно. Это касается и Жозе Моуриньо».

Возможно, «Рома» не смогла бы назначить его в 2021 году, если бы не действовал «Декрет о росте». Взять в аренду Ромелу Лукаку с его колоссальной зарплатой также было бы гораздо сложнее.

«Челси» – неожиданное окно в дискуссию о «Декрете о росте». Они продали Тэмми Абрахама в «Рому» и, совсем недавно, Фикайо Томори, Рубена Лофтуса-Чика и Кристиана Пулишича в «Милан». Деньги от их продаж потекли в АПЛ. Предложить им сопоставимые с «Челси» зарплаты было бы непосильной задачей без «Декрета о росте». Его отмена только усложнит для клубов АПЛ продажу в Италию и изменит динамику рынка. Вот такие неожиданные проблемы для самой богатой лиги в мире.

Что касается Италии, то сохранить разрыв между Серией А и АПЛ, а тем более сократить его, станет еще сложнее, если она лишится этого преимущества. «Декрет о росте» совпал с повышением уровня конкуренции в итальянском футболе. С момента введения указа четыре года назад команды Серии А снова начали успешно выступать в Европе, дойдя до финала Лиги чемпионов, двух финалов Лиги Европы и двух финалов Лиги конференций. Это резко контрастирует с тем, что за 10 лет, предшествовавших принятию «Декрета о росте», было всего три финала.

Серия А обошла Ла Лигу в таблице коэффициентов УЕФА, что очень важно, учитывая, что в следующем сезоне две лучшие лиги получат дополнительное место в расширенной Лиге чемпионов. Однако поражение «Милана» от дортмундской «Боруссии» на прошлой неделе изменило ситуацию в пользу Бундеслиги, которая, наряду с АПЛ, стала фаворитом на получение второго дополнительного места в ЛЧ.

Продвижение к поздним стадиям еврокубков позволило итальянским клубам получать больше доходов. Доходов, которые, между прочем, облагаются налогом. Только в прошлом сезоне команды Серии А получили от УЕФА 375 миллионов евро в качестве призовых и телевизионных денег, что на 40% больше, чем в сезоне, предшествовавшем введению налоговых льгот. Доходы на стадионах также растут, это может подтвердить любой, кто побывал на заполненном «Сан-Сиро», «Стадио Олимпико» или «Стадио Диего Армандо Марадона».



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Понятно, что этот относительный всплеск уровня на футбольном поле привлек внимание брендов. Внезапно они снова стали стремиться к сотрудничеству с Серией А. Спонсорские сделки становятся все более выгодными и простыми (90% из них заключаются с иностранными компаниями), особенно если эти команды успешны и подписывают звезд. Это связано с тем, что они могут гарантировать большую известность, узнаваемость бренда и публичность.

Игроки, получившие налоговые льготы, привлекли в лигу дополнительно 621 миллион подписчиков в социальных сетях с момента введения «Декрета о росте». 50% этого прироста (312 миллионов) приходится на группу из 40 игроков (6% от общего числа), приходу которых в Серию А способствовала налоговая льгота.

«Декрет о росте», похоже, также достиг своей цели – стимулировать рост. Он создал рабочие места. Например, в «Милане» с 145 сотрудников в 2018 году до 250 сейчас. «Было бы бессмысленно, полным безумием менять указ», – сказал генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани. «Декрет, который позволяет двигаться в правильном направлении, декрет, само название которого – «Декрет о росте» – помогает экономике страны расти». Футбол стимулирует туризм. Он привлекает людей в города, заполняет гостиницы и рестораны. Серия А сотрудничает с Министерством иностранных дел и международного сотрудничества и Итальянским торговым агентством, чтобы использовать своих легенд в качестве послов «бренда Италии».

Но игра по-прежнему воспринимается именно как игра, а не как индустрия. Сочувствие к клубам, похоже, в дефиците. Генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво часто говорил, что «футбол был брошен правительством». С одной стороны, почему государство должно помогать компаниям, принадлежащим хедж-фондам, американским миллиардерам, китайским конгломератам, итальянским медиамагнатам и киномагнатам? Не противно ли им просить о сохранении налоговых льгот, позволяющих привилегированному «одному проценту» зарабатывать больше? С другой стороны, нестабильность национальной и местной политической обстановки и медлительность бюрократии продолжают сдерживать развитие итальянского футбола.

Комплекс заброшенности укоренился во время Covid-19, когда, в отличие от Франции, правительство не оказывало футбольным клубам никакой финансовой поддержки, закрывало стадионы раньше, чем в других странах, и открывало их позже и поэтапно. Призывы отменить «Декрет о достоинстве» в качестве меры помощи остались без внимания. Это был законодательный акт, запрещающий футбольным клубам заключать спонсорские сделки с букмекерскими конторами. Это привело к их отмене в одночасье.



Getty Images/Global Images Ukraine. Урбано Каиро

Хотя с моральной точки зрения это заслуживает одобрения, в финансовом плане это было проблематично для Серии А. Когда владельца «Торино» Урбано Каиро спросили о его мнении относительно планов избавиться от налоговых льгот, он сформулировал свой ответ в терминах «Декрета о достоинстве». «Футбол должен получать долю от общего пула ставок, который составляет 16 млрд евро», – сказал он. «Если бы мы получали процент от денег, поставленных на футбол, мы бы ни у кого ничего не просили».

Это интересная позиция в то время, когда итальянский футбол пострадал от скандала с букмекерскими ставками. Но в более широком смысле дебаты вокруг «Декрета о достоинстве» подчеркивают сложную экономическую ситуацию, с которой сталкиваются клубы в Италии. Возьмем, к примеру, новое соглашение о правах на телетрансляции на внутреннем рынке. По сравнению с прошлым тендером их стоимость несколько снизилась. Одним из факторов регресса является усталость от пиратства. «К сожалению, мы известны как страна с самым высоким числом актов пиратства, нелегального потребления футбола на файерболах и IPTV, которые позволяют пиратски просматривать наш контент», – сказал Де Сьерво. «Со временем это значительно сократило число людей, регулярно оплачивающих подписку».

Государство делает недостаточно. Пока новые правительственные законы не станут еще более эффективными в борьбе с пиратством, вещатели не будут выкладывать больше денег за права. По оценкам де Сьерво, «Серия А теряет из-за этого явления не менее 300 млн евро в год». Именно поэтому в рамках нового соглашения о внутреннем телевидении клубы получили стимул прилагать больше усилий для борьбы с этим явлением. Хотя номинально стоимость трансляций снизилась, есть путь к паритету или даже повышению по сравнению с прошлой сделкой за счет доли прибыли с DAZN, основным партнером Серии А по трансляциям в Италии, если пиратство уменьшится в течение пятилетнего срока действия этого контракта.

Стадионы также должны стать частью этого разговора. Средний возраст футбольного стадиона в Италии составляет 68 лет, в то время как в Англии – 35, а в Германии – 38. В большинстве своем они устарели и потеряли свою актуальность. «Рома», «Милан» и «Интер» – одни из тех клубов, которые объявили о проектах строительства новых стадионов общей стоимостью 3 млрд евро. Они будут финансироваться частным образом. Но даже если кто-то другой готов финансировать такие проекты, местная бюрократия постоянно вставляет палки в колеса. Если бы клубы могли открывать новые стадионы, создающие новые рабочие места и приносящие больший доход, чем существующая устаревшая инфраструктура, отмена налоговых льгот не стала бы проблемой. Но в нынешних условиях она не имеет смысла.

Однако возмущение по поводу возможного исчезновения льгот не является всеобщим. Напротив, некоторых возмущают крики о том, что льготы должны остаться. Глава профсоюза футболистов Умберто Кальканьо утверждает, что налоговая льгота – это «норма, которая пугающим образом дискриминирует итальянцев или иностранцев, уже побывавших в Италии» с момента ее вступления в силу. Он не единственный, кто считает, что это поощряет клубы покупать игроков из-за рубежа в ущерб развитию детей в своих академиях. Эта тема стала актуальной после того, как Италия не смогла квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре в прошлом году.

«Достаточно посмотреть на количество минут, проведенных игроками в Серии А», – сказал Кальканьо. «В 2006 году (когда Италия в последний раз становилась чемпионом мира) Марчелло Липпи мог рассчитывать на то, что 70% из них придутся на итальянцев, а 30% – на иностранцев». Точное число в сезоне 2005/2006 составляло 70%, а в сезоне 2006/2007 – ошеломляющие 74%. «Теперь все наоборот для Роберто Манчини и Лучано Спаллетти». В этом сезоне на долю итальянцев приходится 36,5% всех сыгранных минут в Серии А.



Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Неудивительно, что владельцы и руководители клубов, которые делают больше всего для продвижения молодых итальянских игроков, не стали бы оплакивать конец налоговых льгот. «Декрет о росте – это шутка», – сказал президент «Эмполи» Фабрицио Корси. «Он антиитальянский и направлен против итальянской футбольной системы. Я обескуражен отношением некоторых итальянских директоров». Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали поддержал это мнение. «Декрет о росте облегчает подписание иностранных игроков и не помогает нашему футболу. Мы должны найти возможности, чтобы клубы, которые покупают итальянских игроков, были вознаграждены. Вместо этого мы делаем это только для иностранцев. Это нехорошо для нашего мира».

И все же в Серии А действуют более жесткие, чем в других странах, ограничения на подписание, например, игроков из стран, не входящих в ЕС. Командам разрешено подписывать только одного игрока не из ЕС в сезон. Второй разрешается только в том случае, если другой игрок, не являющийся гражданином ЕС, покидает команду. Это контрастирует с Бундеслигой, Эредивизие, Лигой Португалии и чемпионатом Бельгии, где нет никаких ограничений. В Ла Лиге можно подписать трех игроков в год, в Лиге 1 – четырех (за исключением африканских игроков, так как они не учитываются в списке «иностранцев»), а в турецкой Суперлиге и в Греции – семь.

Национальная сборная, похоже, тоже не пострадала от «Декрета роста». Италия не попала в Катар, но можно утверждать, что это кульминация долгой тенденции, начавшейся с вылета из групповы в 2010 и 2014 годах и неудач в квалификациях в 2018 и 2022 годах. Выход в финал Евро-2012 и победа на нем в 2021 году были быстро забыты.

Италия будет защищать свой титул в Германии следующим летом, а средний возраст команды снизился с 29,5 до 26,5 лет. Таким образом, «адзурри» стали третьей самой молодой сборной в топ-20 рейтинга ФИФА после сборной США и Англии. На молодежном уровне Италия является единственной европейской страной, которая отправила четыре различные возрастные группы в нокаут-стадии двух чемпионатов мира U-20, а также чемпионатов Европы U-17, U-19 и U-21. Прошлым летом юноши U-20 играли в финале чемпионата мира, а команда U-19 стала чемпионами Европы впервые за два десятилетия.

На первый взгляд, трудно обнаружить отрицательную связь между «Декретом о росте» и результатами сборной. Напротив, сэкономленные средства теоретически могут быть реинвестированы в резервные команды, подобные той, которую «Ювентус» создал в 2018 году. Их содержание обходится недешево – от 15 до 20 миллионов евро в год. Но все больше клубов, в частности «Аталанта», следуют примеру «Ювентуса», который успешно готовит молодых игроков, таких как Фабио Миретти, Николо Фаджиоли, Ханс Николусси Кавилья и других, к переходу в первую команду. Недавнее исследование показало, что резервные команды ускоряют процесс перехода игрока в первую команду на 70% по сравнению с системой аренды в качестве средства развития. Финансировать их в нынешних условиях проще.

Но правительство, похоже, не согласно с таким поворотом, и Серия А опасается потери конкурентоспособности. АПЛ и Ла Лига уже достаточно сильны, а Лига 1 может стать более привлекательной, поскольку может предложить игрокам налоговые льготы.

А еще есть Саудовская профессиональная лига. Забудьте на минуту о расходах ее клубов, игроки, которые туда едут, играют без налогов. Об этом стоит помнить в преддверии очередного трансферного окна.

Элита Серии А опасается, что отмена налоговых льгот сделает их менее конкурентоспособными на трансферном рынке, менее конкурентоспособными на поле, менее привлекательными для телевещателей и менее способными получать доход от моделей торговли игроками, пока они ждут, что когда-нибудь будут построены крайне необходимые стадионы.

Всего полгода назад рекламная кампания, заказанная Серией А, провозглашала «Кальчо возвращается». Теперь же история о налоговых льготах может привести кальчо к краху.

Джеймс Хорнкасл, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух