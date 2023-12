Экс-тренер Реала покинул сборную Катара

Ассоциация футбола Катара официально сообщила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной сборной Карлуше Кейрушем. Соглашение с 70-летним португальцем расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Кейруш возглавлял сборную Катара с февраля текущего года. Провел с командой 6 матчей: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.

Кейруш известен прежде всего по работе с мадридским «Реалом» в сезоне 2003/2004, а также в качестве ассистента Сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» в 2002 – 2003 и 2004 – 2008 годах.

All thanks and appreciation to Coach Carlos Queiroz for the period he supervised the training of our national team. We wish you success in your future career. pic.twitter.com/jUls8Ytr2k