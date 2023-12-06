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06 декабря 2023, 19:33 |
768
0

Экс-тренер Реала покинул сборную Катара

Контракт с Карлушем Кейрушем расторгнут по обоюдному согласию сторон

06 декабря 2023, 19:33 |
768
0
Экс-тренер Реала покинул сборную Катара
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлуш Кейруш

Ассоциация футбола Катара официально сообщила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной сборной Карлуше Кейрушем. Соглашение с 70-летним португальцем расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Кейруш возглавлял сборную Катара с февраля текущего года. Провел с командой 6 матчей: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.

Кейруш известен прежде всего по работе с мадридским «Реалом» в сезоне 2003/2004, а также в качестве ассистента Сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» в 2002 – 2003 и 2004 – 2008 годах.

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Карлуш Кейруш сборная Катара по футболу отставка
Источник Sport.ua
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