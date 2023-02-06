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06 февраля 2023, 18:42 | Обновлено 06 февраля 2023, 19:24
566
0

Помощник легендарного Фергюсона. Сборная Катара получила нового наставника

Португалец Карлуш Кейруш получил новый вызов

06 февраля 2023, 18:42 | Обновлено 06 февраля 2023, 19:24
566
0
Помощник легендарного Фергюсона. Сборная Катара получила нового наставника
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлуш Кейруш

69-летний португальский специалист Карлуш Кейруш стал новым главным тренером сборной Катара. Сообщается, что с ним подписан контракт сроком до 2026 года.

Кейруш сменил во главе катарской сборной Феликса Санчеса Баса, уволенного после ЧМ-2022.

Карлуш Кейруш ранее возглавлял сборные Ирана, Египта, Колумбии, ЮАР и ОАЭ, а в 2002-2004 годах был в «Манчестер Юнайтед» помощником Алекса Фергюсона, после чего в сезоне-2003/2004 возглавлял мадридский «Реал».

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Карлуш Кейруш сборная Катара по футболу
Источник Sport.ua
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