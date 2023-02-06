Помощник легендарного Фергюсона. Сборная Катара получила нового наставника

69-летний португальский специалист Карлуш Кейруш стал новым главным тренером сборной Катара. Сообщается, что с ним подписан контракт сроком до 2026 года.

Кейруш сменил во главе катарской сборной Феликса Санчеса Баса, уволенного после ЧМ-2022.

Карлуш Кейруш ранее возглавлял сборные Ирана, Египта, Колумбии, ЮАР и ОАЭ, а в 2002-2004 годах был в «Манчестер Юнайтед» помощником Алекса Фергюсона, после чего в сезоне-2003/2004 возглавлял мадридский «Реал».