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  4. Конкурент Зинченко пропустит матч против Лутона из-за травмы
Англия
05 декабря 2023, 13:44 |
255
0

Конкурент Зинченко пропустит матч против Лутона из-за травмы

Такехиро Томиясу не сможет помочь «Арсеналу» в ближайшем матче

05 декабря 2023, 13:44 |
255
0
Конкурент Зинченко пропустит матч против Лутона из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Такехиро Томиясу

Японский защитник лондонского «Арсенала» Такехиро Томиясу пропустит матч 15-го тура Английской Премьер-лиги против «Лутона», сообщает инсайдер MoArsenal86.

25-летний футболист испытывает дискомфорт в икроножной мышце. Источник отмечает, что это следствие перегрузки и никаких серьезных последствий у этой травмы не будет. Такехиро пропустит матч с «Лутоном», но будет готов сыграть против «Астон Виллы».

Такехиро Томиясу может сыграть на всех 3 позициях в защите, следовательно является прямым конкурентом украинца Александра Зинченко.

Матч «Лутон» – «Арсенал» состоится 5 декабря в 22:15 по киевскому времени.

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Такехиро Томиясу Александр Зинченко Арсенал Лондон Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига травма Астон Вилла
Источник Twitter
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