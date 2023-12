Конкурент Зинченко пропустит матч против Лутона из-за травмы

Японский защитник лондонского «Арсенала» Такехиро Томиясу пропустит матч 15-го тура Английской Премьер-лиги против «Лутона», сообщает инсайдер MoArsenal86.

25-летний футболист испытывает дискомфорт в икроножной мышце. Источник отмечает, что это следствие перегрузки и никаких серьезных последствий у этой травмы не будет. Такехиро пропустит матч с «Лутоном», но будет готов сыграть против «Астон Виллы».

Такехиро Томиясу может сыграть на всех 3 позициях в защите, следовательно является прямым конкурентом украинца Александра Зинченко.

Матч «Лутон» – «Арсенал» состоится 5 декабря в 22:15 по киевскому времени.

