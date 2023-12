Снова в игре. Егор Ярмолюк сыграет с первых минут против Лутон Таун

В субботу, 2 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Лутон Таун». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

С первых минут на поле в составе лондонского клуба появится 19-летний полузащитник Егор Ярмолюк, для которого это уже второй подряд выход в стартовом составе за «Брентфорд» в АПЛ.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

🐝 Your Bees to take on Luton Town#BRELUT | #BrentfordFC pic.twitter.com/4gyi8sm75d