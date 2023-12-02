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  4. Снова в игре. Егор Ярмолюк сыграет с первых минут против Лутон Таун
Англия
02 декабря 2023, 16:05 |
275
0

Снова в игре. Егор Ярмолюк сыграет с первых минут против Лутон Таун

Игра начнется в 17:00

02 декабря 2023, 16:05 |
275
0
Снова в игре. Егор Ярмолюк сыграет с первых минут против Лутон Таун
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В субботу, 2 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Лутон Таун». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

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С первых минут на поле в составе лондонского клуба появится 19-летний полузащитник Егор Ярмолюк, для которого это уже второй подряд выход в стартовом составе за «Брентфорд» в АПЛ.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

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Егор Ярмолюк Брентфорд Лутон Таун стартовые составы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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