С экс-игроком киевского Динамо. Стала известна команда недели в EA Sports

Бывший игрок украинского футбольного клуба Динамо Илья Шкурин попал в команду недели от игры EA Sports FC 24, играя за польскую Сталь Мелец.

Илья получил рейтинг 83. Вместе с ним лучшими оказались: Каролина Хансен (91), Пауло Дибала (88), Доменико Берарди (88), Трент Александер-Арнольд (87), Хадиджа Шоу (86), Алехандро Гарначо (86), Рауль Хименес (86), Пау Торрес (86), Тео Эрнандес (86), Фабиан Руис (85), Дрис Мертенс (85), Хосе Луис Моралес (84), Пьеро Инкапье (84), Люка Шевалье (84), Самуель Лино (83), Мохамед Санко (83), Никола Васич (83).

В последнем матче Илья Шкурин забил три гола.

Back in business.



Club football's picked up where it left off, and these were the catalysts to make it all happen for their sides.



Team of the Week 11 is live in Ultimate Team in #FC24 pic.twitter.com/OK1XmzFkZs