Илья ШКУРИН: «Украинцы, только вы можете остановить этих упырей»

Белорусский форвард «Динамо» Киев Илья Шкурин, арендованный у московского ЦСКА, выступил в поддержку украинского народа в войне с Россией:
«Это не специальная операция. Это самая настоящая война. Над домом моего деда летают самолеты. И я хочу, чтобы все об этом знали. Украинцы — ох****ые.
Все у вас будет хорошо. Вы настоящие козаки и только вы можете остановить этих упырей. Все у вас будет хорошо».
Источник — Динамо Киев от Шурика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.