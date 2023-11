ВИДЕО. Аль-Хиляль уничтожил аутсайдера в чемпионате, отгрузив 9 голов

25 ноября состоялся матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между командами «Аль-Хазем» и «Аль-Хиляль». Игра завершилась со счетом 9:0 в пользу «лидеров».

Хет-триком в этом поединке отметился Малком. По одному голу также забили Александар Митрович, Сергей Милинкович-Савич, Мохамед Канно, Мохаммед Аль-Кахтани, Салех Аль-Шехри и Мохаммед Аль-Бурайк.

Сейчас «Аль-Хиляль» занимает первое место в таблице чемпионата с 38 очками после 14 туров. У «Аль-Хазема» всего 7 пунктов и последняя 18-я строчка.

Чемпионат Саудовской Аравии. 14-й тур. 25 ноября

Аль-Хазем – Аль-Хиляль – 0:9

Голы: Митрович, 14, Канно, 32, Аль-Кахтани, 43, Малком, 52, 55, 85, Аль-Шехри, 79, Аль-Бурайк, 81, Милинкович-Савич, 90+3

Видео голов и обзор матча:

The end of the match ⏰🔝#Alhilal 9 - 0 AlHazem #AlHazem_AlHilal ⚽️ pic.twitter.com/KySkw0Tlbv