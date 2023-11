Всего за 12 матчей. Кейн установил рекорд Англии в Бундеслиге

Сегодня, 24 ноября «Бавария» в стартовом матче 12-го тура Бундеслиги на выезде играет с «Кельном». После первого тайма команда ведет 1:0.

Счет в матче открыл Гарри Кейн, для которого это 18-й гол в 12 матчах нынешнего сезона Бундеслиги. Он уже сейчас установил рекорд среди английских футболистов по количеству голов в одном сезоне Бундеслиги.

Ранее рекорд делили Джейдон Санчо из «Боруссии» Дортмунд (сезон 2019/2020) и Кевин Киган из «Гамбурга» (сезон 1978/1979). Отметим, что в 1978 и 1979 годах Киган выигрывал Золотой мяч.

18 – Bayern München’s Harry Kane is the first player in Bundesliga history to score 18 goals in the first 12 matchdays of a season, as well as the first Englishman to score 18 goals in a single campaign in the competition. Sir. #KOEFCB pic.twitter.com/b9ZgroziMg