Симпатия к клубу. Барселона готова устроить распродажу ради суперзвезды

Немецкий атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала привлекает внимание «Барселоны», сообщает EL Nacional.

По информации источника, 21-летний футболист, контракт которого действует до лета 2026 года, является одной из главных трансферных целей испанского гранда. Сам футболист испытывает симпатию к клубу. У Джамала хорошие отношения с главным тренером «сине-гранатовых» Ханс-Дитером Фликом: они вместе работали в «Баварии».

«Барселона» готова продать Рональда Араухо и Френки де Йонга ради того, чтобы подписать немецкого полузащитника. Вероятная сумма трансфера – более 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Джамал Мусиала провел 30 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 8 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик запросил переход звездного вингера.