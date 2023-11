Тренер сборной Чехии ушел в отставку после выхода на Евро-2024

Сборная Чехии после победы над Молдовой (3:0), которая означала для нее путевку на Евро-2024, осталась без главного тренера. Ярослав Шилгавы пришел на пресс-конференцию, где и объявил о своей отставке.

62-летний тренер сообщил, что ему стало трудно выдерживать давление общественности. Решение об отставке он принял заранее и еще до игры против Молдовы предупредил президента федерации Петра Фочека, что уходит.

Ярослав Шилгавы тренировал сборную Чехии с 2018 года. Его главным успехом на этом посту стал четвертьфинал Евро-2020.

"Despite we are happy now after the final whistle as we reached the final EURO tournament, we, as a staff team, decided we will not continue in the Czech national team."



Head coach Jaroslav Šilhavý said the match against Moldova was his last one after five years. pic.twitter.com/qIvvIx7sBi