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Лига наций
28 сентября 2022, 13:10 | Обновлено 28 сентября 2022, 13:12
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0

Тренер сборной Чехии: «Хорошо сыграли, но вылетели из высшего дивизиона»

Ярослав Шилгавы – о поражении от Швейцарии в ключевом матче Лиги наций

28 сентября 2022, 13:10 | Обновлено 28 сентября 2022, 13:12
140
0
Тренер сборной Чехии: «Хорошо сыграли, но вылетели из высшего дивизиона»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Шилгавы

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы прокомментировал поражение от национальной команды Швейцарии (1:2) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.

«Пожалуй, мы провели лучший матч за долгое время. У меня смешанные чувства, потому что мы хорошо сыграли, но вылетели из высшего дивизиона. Однако игроки получили очень ценный опыт», - сказал Шилгавы.

Сборная Чехии финишировала на последнем месте в квартете и вылетела в дивизион В Лиги наций.

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Ярослав Шилгавы Лига наций сборная Чехии по футболу Швейцария - Чехия сборная Швейцарии по футболу
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Источник УЕФА
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