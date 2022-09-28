Тренер сборной Чехии: «Хорошо сыграли, но вылетели из высшего дивизиона»

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы прокомментировал поражение от национальной команды Швейцарии (1:2) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.

«Пожалуй, мы провели лучший матч за долгое время. У меня смешанные чувства, потому что мы хорошо сыграли, но вылетели из высшего дивизиона. Однако игроки получили очень ценный опыт», - сказал Шилгавы.

Сборная Чехии финишировала на последнем месте в квартете и вылетела в дивизион В Лиги наций.