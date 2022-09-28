Тренер сборной Чехии: «Хорошо сыграли, но вылетели из высшего дивизиона»
Ярослав Шилгавы – о поражении от Швейцарии в ключевом матче Лиги наций
Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы прокомментировал поражение от национальной команды Швейцарии (1:2) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.
«Пожалуй, мы провели лучший матч за долгое время. У меня смешанные чувства, потому что мы хорошо сыграли, но вылетели из высшего дивизиона. Однако игроки получили очень ценный опыт», - сказал Шилгавы.
Сборная Чехии финишировала на последнем месте в квартете и вылетела в дивизион В Лиги наций.
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