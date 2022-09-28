Швейцария обыграла Чехию и осталась в элите

Вчера, 27 сентября, состоялся матч 6-го тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Чехии.

Команды боролись за сохранение прописки в Лиги А. Швейцарцам была выгодна и ничья, а чехам нужна была только победа.

На 29-й и 30-й минуте швейцарцы забили два гола, тем самым практически обеспечив себе место в элитном дивизионе. Тем не менее под конец первого тайма лидер сборной Чехии Патрик Шик сумел сократить отставания команды. На 61-й минуте встречи чехам выпал 100% шанс сравнять счет, когда в ворота Швейцарии назначили пенальти. Но Томащ Соучек не смог забить с 11 метров.

По итогу Швейцария с комфортным для себя счетом выиграла матч, набрала 9 очков и заняла 3-е место в группе А2. Чехия вылетела в Лигу С.

Швейцария – Чехия – 2:1

Лига наций. 6-й тур

Группа А2. 27 сентября

Голы: Фройлер, 29, Эмболо, 30 – Шик, 45