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Лига наций
Португалия
20 0 : 0
Испания
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Лига наций
27 сентября 2022, 21:30 | Обновлено 27 сентября 2022, 21:41
243
0

Португалия – Испания, Швейцария – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 сентября в 21:45 видеотрансляцию матчей 6-го тура Лиги наций

27 сентября 2022, 21:30 | Обновлено 27 сентября 2022, 21:41
243
0
Португалия – Испания, Швейцария – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА. Краковия

Вечером 27 сентября проходят заключительные матчи Лиги наций.

Смотрите видеотрансляцию матчей 6-го тура.

Лига наций A

  • 21:45. Португалия – Испания
  • 21:45. Швейцария – Чехия

Лига наций B

  • 21:45. Албания – Исландия
  • 21:45. Ирландия – Армения
  • 21:45. Норвегия – Сербия
  • 21:45. Украина – Шотландия
  • 21:45. Швеция – Словения

Лига наций C

  • 21:45. Греция – Северная Ирландия
  • 21:45. Косово – Кипр

21:45. Португалия – Испания

21:45. Швейцария – Чехия

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Источник Sport.ua
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