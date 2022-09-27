Лига наций
20’ 0 : 0
Лига наций27 сентября 2022, 21:30 | Обновлено 27 сентября 2022, 21:41
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Португалия – Испания, Швейцария – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 сентября в 21:45 видеотрансляцию матчей 6-го тура Лиги наций
27 сентября 2022, 21:30 | Обновлено 27 сентября 2022, 21:41
243
0
Вечером 27 сентября проходят заключительные матчи Лиги наций.
Смотрите видеотрансляцию матчей 6-го тура.
Лига наций A
- 21:45. Португалия – Испания
- 21:45. Швейцария – Чехия
Лига наций B
- 21:45. Албания – Исландия
- 21:45. Ирландия – Армения
- 21:45. Норвегия – Сербия
- 21:45. Украина – Шотландия
- 21:45. Швеция – Словения
Лига наций C
- 21:45. Греция – Северная Ирландия
- 21:45. Косово – Кипр
21:45. Португалия – Испания
21:45. Швейцария – Чехия
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