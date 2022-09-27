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Лига наций
Швейцария
27.09.2022 21:45 - : -
Чехия
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Лига наций
27 сентября 2022, 02:21 | Обновлено 27 сентября 2022, 02:32
19
0

Швейцария – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Кто отправится в дивизион B?

27 сентября 2022, 02:21 | Обновлено 27 сентября 2022, 02:32
19
0
Швейцария – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 27 сентября, в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк» состоится матч шестого тура Лиги наций УЕФА, в котором в рамках лиги A2 сыграют Швейцария и Чехия. Стартовый свисток рефери Ирфана Пельто из Сараево (Босния и Герцеговина) прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Швейцария


Состав второй группы наивысшего дивизиона Лиги наций был достаточно интересным в плане подбора участников, но в то же время и легко прогнозируемым в плане окончательного распределения команд по местам в турнирной таблице. Были определенные надежды на то, что Швейцария сможет стать третьей силой в баталиях между Испанией и Португалией, однако «Нати» стартовали с трех поражений подряд, после чего о каких-либо шансах на возможный выход в плей-офф для них не было смысла говорить.

Однако, когда ситуация действительно запахла жаренным, подопечные Мурата Якина резко вспомнили, что, на удивление, все еще представляют из себя достаточно боеспособный коллектив. Победа над «европейскими селесао» (1:0) была достаточно неожиданной, особенно – на фоне разгрома недельной давности (0:4), но даже такой успех сумела затмить гостевая победа над Испанией (2:1), которая не заставила себя долго ждать. Сейчас перед Швейцарией все еще остается перспектива занять даже итоговую вторую строчку, в то время как задачей минимум является отсутствие поражения в предстоящей встречи.

Чехия


Ту самую роль третьей силы в данном квартете в начале группового этапа решила занять сборная Чехии, когда сходу обыграла швейцарцев на своем поле (2:1), после чего прилично пободалась против Испании (2:2). Четыре очка в первых двух матчах сравняли футболистов Ярослава Шилгавы с португальцами, однако те затем «народной команде» мягко указали на ее место (0:2 и 0:4). «Красная Фурия» также приобщилась к избиению чехов в предыдущих трех турах (0:2), поэтому к заключительной встречи данная сборная подходит без забитых мячей на достаточно длительной дистанции.

Задача перед командой Шилгавы стоит достаточно очевидная – возможная победа над Швейцарией в предстоящем матче принесет право и дальше принимать участие в дивизионе A Лиги наций. Однако любой другой результат станет фатальным, так как отставание Чехии составляет целых два очка. Предыдущий раз до текущей турнирной кампании команды встречались еще тогда, когда швейцарцы были частью принимающих Евро-2008 стран (0:1), и Мурат Якин к тому моменту уже успел повесить бутсы на гвоздь. Что интересно, обе возможности сыграть против чехов (0:3 в 1999 и 1:2 в 1996) нынешний главный тренер швейцарцев упустил.

Ориентировочные составы


Швейцария: Зоммер – Родригес, Шер, Эльведи, Видмер – Соу, Джака, Фройлер – Варгас, Эмболо, Шакири.

Чехия: Вацлик – Емелка, Зима, Кудела – Зелены, Соучек, Шевчик, Цоуфал – Гложек, Шик, Черны.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева окажутся сильнее. Нашей ставкой будет позиция – Фора. Швейцария (-1) с коэффициентом 2.15 по линии Parimatch.

27 сентября, вторник

Швейцария – Чехия
Санкт-Галлен. «Кибунпарк». 21:45
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина)
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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