27 сентября состоялся матч 6-го тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Чехии.

В середине первого тайме хозяева поля забили два гола. Под конец первого тайма лидер сборной Чехии Патрик Шик сумел сократить отставание. На 61-й минуте чехам выпал шанс сравнять счет, когда в ворота Швейцарии назначили пенальти. Но Томаш Соучек не смог забить с 11 метров.

Швейцария выиграла матч, набрала 9 очков и заняла 3-е место в группе А2. Чехия вылетела в Лигу С.

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Лига наций. Группа А2

6-й тур, 27 сентября

Швейцария – Чехия – 2:1

Голы: Фройлер, 29, Эмболо, 30 – Шик, 45.

Незабитый пенальти: Соучек, 61 (пен).