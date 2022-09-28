Швейцария – Чехия – 2:1. Как чехи не забили пенальти. Видео голов и обзор
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27 сентября состоялся матч 6-го тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Чехии.
В середине первого тайме хозяева поля забили два гола. Под конец первого тайма лидер сборной Чехии Патрик Шик сумел сократить отставание. На 61-й минуте чехам выпал шанс сравнять счет, когда в ворота Швейцарии назначили пенальти. Но Томаш Соучек не смог забить с 11 метров.
Швейцария выиграла матч, набрала 9 очков и заняла 3-е место в группе А2. Чехия вылетела в Лигу С.
Лига наций. Группа А2
6-й тур, 27 сентября
Швейцария – Чехия – 2:1
Голы: Фройлер, 29, Эмболо, 30 – Шик, 45.
Незабитый пенальти: Соучек, 61 (пен).
События матча
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