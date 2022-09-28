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Лига наций
Швейцария
27.09.2022, FT 2 : 1
Чехия
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Лига наций
28 сентября 2022, 03:00 | Обновлено 28 сентября 2022, 03:55
23
0

Швейцария – Чехия – 2:1. Как чехи не забили пенальти. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

28 сентября 2022, 03:00 | Обновлено 28 сентября 2022, 03:55
23
0
Швейцария – Чехия – 2:1. Как чехи не забили пенальти. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

27 сентября состоялся матч 6-го тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Чехии.

В середине первого тайме хозяева поля забили два гола. Под конец первого тайма лидер сборной Чехии Патрик Шик сумел сократить отставание. На 61-й минуте чехам выпал шанс сравнять счет, когда в ворота Швейцарии назначили пенальти. Но Томаш Соучек не смог забить с 11 метров.

Швейцария выиграла матч, набрала 9 очков и заняла 3-е место в группе А2. Чехия вылетела в Лигу С.

Лига наций. Группа А2

6-й тур, 27 сентября

Швейцария – Чехия – 2:1

Голы: Фройлер, 29, Эмболо, 30 – Шик, 45.

Незабитый пенальти: Соучек, 61 (пен).

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Чехия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Швейцария).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Ремо Фройлер (Швейцария).
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Источник Sport.ua
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