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Лига наций
25 сентября 2022, 14:35 | Обновлено 25 сентября 2022, 14:45
81
0

Тренер сборной Чехии: «Мы слишком уважительно отнеслись к Португалии»

Ярослав Шилгавы – о разгромном поражении в Лиге наций

25 сентября 2022, 14:35 | Обновлено 25 сентября 2022, 14:45
81
0
Тренер сборной Чехии: «Мы слишком уважительно отнеслись к Португалии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Шилгавы

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы прокомментировал разгромное поражение от национальной команды Португалии (0:4) в матче 5-го тура Лиги наций.

«У нас не получилось показать хорошую игру. В матче с таким классным соперником нужно было продемонстрировать футбол экстра-класса. Нам это не удалось. Мне показалось, что мы отнеслись к сопернику с чересчур большим уважением.

Мы пытались их прессинговать, но делали это недостаточно качественно и интенсивно, к тому же допускали простые ошибки в обороне. Все это и привело к такому результату», - сказал Шилгавы.

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Источник УЕФА
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