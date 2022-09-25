Тренер сборной Чехии: «Мы слишком уважительно отнеслись к Португалии»

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы прокомментировал разгромное поражение от национальной команды Португалии (0:4) в матче 5-го тура Лиги наций.

«У нас не получилось показать хорошую игру. В матче с таким классным соперником нужно было продемонстрировать футбол экстра-класса. Нам это не удалось. Мне показалось, что мы отнеслись к сопернику с чересчур большим уважением.

Мы пытались их прессинговать, но делали это недостаточно качественно и интенсивно, к тому же допускали простые ошибки в обороне. Все это и привело к такому результату», - сказал Шилгавы.