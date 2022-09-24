Роналду разбили нос. Испания проиграла Швейцарии, Португалия взяла 3 очка
Победитель группы будет определен в поединке между Португалией и Испанией
24 сентября состоялись матчи 5-го тура дивизиона A Лиги наций.
Сборная Швейцарии обыграла Испанию со счетом 2:1. Голами у швейцарцев отметились Мануэль Аканджи и Брель Эмболо. А за испанскую команду забил Жорди Альба.
Португалия разгромила Чехию (4:0). Дубль сделал Диогу Далот, еще по голу забили Бруну Фернандеш и Диогу Жота.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму носа в первом тайме, когда столкнулся с вратарем команды соперника.
В группе А2 лидирует Португалия (10 очков), далее идут Испания (8), Швейцария (6) и Чехия (4).
Победитель группы будет определен в поединке между Португалией и Испанией. А вот Швейцария и Чехия 27 сентября определят неудачника квартета.
Лига наций 2022/23
Группа A2, 5-й тур
Испания – Швейцария – 1:2
Голы: Жорди Альба, 55 – Аканджи, 21, Эмболо, 58.
Чехия – Португалия – 0:4
Голы: Далот, 33, 52, Бруну Фернандеш, 45+2, Диогу Жота, 82.
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
Коллектив Александра Петракова отвел душу перед решающим матчем