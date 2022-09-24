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Чехия
24.09.2022, FT 0 : 4
Португалия
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Лига наций
24 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 25 сентября 2022, 00:32
928
0

Роналду разбили нос. Испания проиграла Швейцарии, Португалия взяла 3 очка

Победитель группы будет определен в поединке между Португалией и Испанией

24 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 25 сентября 2022, 00:32
928
0
Роналду разбили нос. Испания проиграла Швейцарии, Португалия взяла 3 очка
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

24 сентября состоялись матчи 5-го тура дивизиона A Лиги наций.

Сборная Швейцарии обыграла Испанию со счетом 2:1. Голами у швейцарцев отметились Мануэль Аканджи и Брель Эмболо. А за испанскую команду забил Жорди Альба.

Португалия разгромила Чехию (4:0). Дубль сделал Диогу Далот, еще по голу забили Бруну Фернандеш и Диогу Жота.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму носа в первом тайме, когда столкнулся с вратарем команды соперника.

В группе А2 лидирует Португалия (10 очков), далее идут Испания (8), Швейцария (6) и Чехия (4).

Победитель группы будет определен в поединке между Португалией и Испанией. А вот Швейцария и Чехия 27 сентября определят неудачника квартета.

Лига наций 2022/23

Группа A2, 5-й тур

Испания – Швейцария – 1:2

Голы: Жорди Альба, 55 – Аканджи, 21, Эмболо, 58.

Чехия – Португалия – 0:4

Голы: Далот, 33, 52, Бруну Фернандеш, 45+2, Диогу Жота, 82.

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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