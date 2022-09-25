Луис ЭНРИКЕ: «Это худший тайм сборной Испании под моим руководством»
Главный тренер сборной Испании прокомментировал поражение своих подопечных
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение своих подопечных в матче 5-го тура Лиги наций против сборной Швейцарии:
«Поражения всегда огорчают, неважно, как долго ты не проигрывал. Но надо отдать сопернику должное. Они здорово прессинговали и постоянно создавали опасность. Мы же в первом тайме играли крайне неточно – в этом плане это худший наш тайм с тех пор, как я возглавил команду».
Свою победу в этом матче также прокомментировал и главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин:
«Поздравляю ребят с победами над Испанией. Мы впервые выиграли у испанцев в гостях. Мы сможем и дальше обыгрывать большие команды, если будем действовать компактно и учиться на своих ошибках. Мы должны сыграть так же дома, перед своими болельщиками».
Испанский защитник Сесар Аспиликуэта верит в успех команды в следующих играх:
«Мы знали, что Швейцария – крайне опасный соперник. Мы вышли на поле, чтобы играть на победу, но достичь желаемого результата не удалось. Тем не менее мы все еще можем пробиться в финальную часть. Все в наших руках».
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