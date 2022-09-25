Испания – Швейцария – 1:2. Сенсация от гостей. Видео голов и обзор матча

Вчера, 24 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций между сборными Испании и Швейцарии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Лига наций. 24 сентября

Группа А. 5-й тур

Испания – Швейцария – 1:2

Голы: Альба, 55 – Аканжи, 21, Эмболо, 58

Смотрите видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 0:1 Аканжи, 21 мин.

ГОЛ! 1:1 Альба, 55 мин.

ГОЛ! 1:2 Эмболо, 58 мин.