Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания – Швейцария – 1:2. Сенсация от гостей. Видео голов и обзор матча
Лига наций
Испания
24.09.2022, FT 1 : 2
Швейцария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
25 сентября 2022, 03:00 |
167
0

Испания – Швейцария – 1:2. Сенсация от гостей. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

25 сентября 2022, 03:00 |
167
0
Испания – Швейцария – 1:2. Сенсация от гостей. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Швейцарии

Вчера, 24 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций между сборными Испании и Швейцарии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Лига наций. 24 сентября

Группа А. 5-й тур

Испания – Швейцария – 1:2

Голы: Альба, 55 – Аканжи, 21, Эмболо, 58

Смотрите видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 0:1 Аканжи, 21 мин.

ГОЛ! 1:1 Альба, 55 мин.

ГОЛ! 1:2 Эмболо, 58 мин.

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Швейцария).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Хорди Альба (Испания).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Аканджи (Швейцария).
По теме:
Израиль – Албания – 2:1. Израильтяне вышли в Лигу А. Видео голов и обзор
Словения – Норвегия – 2:1. Гол Холанда ничего не дал. Видео голов и обзор
Чехия – Португалия – 0:4. Как разбили нос Роналду. Видео голов и обзор
Лига наций видео голов и обзор сборная Испании по футболу сборная Швейцарии по футболу Испания - Швейцария
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Армения – Украина – 0:5. Разгром в Ереване. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25 сентября 2022, 00:23 0
Армения – Украина – 0:5. Разгром в Ереване. Видео голов и обзор матча
Армения – Украина – 0:5. Разгром в Ереване. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

Невероятная оценка. Игнатенко получил высший балл в сборной Украины
Футбол | 24 сентября 2022, 20:11 4
Невероятная оценка. Игнатенко получил высший балл в сборной Украины
Невероятная оценка. Игнатенко получил высший балл в сборной Украины

9,5 баллов от WhoScored

Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
Футбол | 24.09.2022, 17:53
Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»
Футбол | 24.09.2022, 18:37
Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»
Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»
Без Сарапия. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Армении
Футбол | 24.09.2022, 09:55
Без Сарапия. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Армении
Без Сарапия. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Армении
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы. Венгрия – лидер, Англия вылетела. Итоги дня Лиги наций
Турнирные таблицы. Венгрия – лидер, Англия вылетела. Итоги дня Лиги наций
23.09.2022, 23:59 1
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Очаровательная невестка Диего Симеоне
ДЕВУШКА ДНЯ. Очаровательная невестка Диего Симеоне
23.09.2022, 09:28 1
Футбол
ХИРН: «Нам пришлось вернуть контракт назад Тайсону»
ХИРН: «Нам пришлось вернуть контракт назад Тайсону»
23.09.2022, 10:57
Бокс
Трансферное лето 2022 в Украине. Итоговая таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Итоговая таблица переходов клубов УПЛ
23.09.2022, 10:30 1
Футбол
Поражение с надеждой. Сборная Украины U-21 проиграла Словакии
Поражение с надеждой. Сборная Украины U-21 проиграла Словакии
23.09.2022, 20:52 18
Футбол
Стивенсон убедительно выиграл бой, но потерял пояса. Как так получилось?
Стивенсон убедительно выиграл бой, но потерял пояса. Как так получилось?
24.09.2022, 07:40 3
Бокс
Зеленский и Минобороны Украины рассказали о потерях ВСУ в войне
Зеленский и Минобороны Украины рассказали о потерях ВСУ в войне
23.09.2022, 20:13 3
Война
Проводы легенды. Надаль не помог Федереру выиграть прощальный матч
Проводы легенды. Надаль не помог Федереру выиграть прощальный матч
24.09.2022, 02:25
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности