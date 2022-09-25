Лига наций25 сентября 2022, 03:00 |
167
0
Испания – Швейцария – 1:2. Сенсация от гостей. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
25 сентября 2022, 03:00 |
167
0
Вчера, 24 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций между сборными Испании и Швейцарии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Лига наций. 24 сентября
Группа А. 5-й тур
Испания – Швейцария – 1:2
Голы: Альба, 55 – Аканжи, 21, Эмболо, 58
Смотрите видео голов и обзор матча:
ГОЛ! 0:1 Аканжи, 21 мин.
ГОЛ! 1:1 Альба, 55 мин.
ГОЛ! 1:2 Эмболо, 58 мин.
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Швейцария).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Хорди Альба (Испания).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Аканджи (Швейцария).
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