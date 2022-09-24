В субботу, 24 сентября, в Сарагосе на поле стадиона «Ла Ромареда», вместимостью 34 596 зрителей, состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА в группе 2 Дивизиона А, в котором сборная Испании примет сборную Швейцарии. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Испания

Испанская сборная на данный момент является единоличным лидером таблицы в группе 2 Дивизиона А. У нее 8 очков после 4 матчей — 2 победы, 2 ничьи, 0 поражений.

В двух стартовых матчах кампании подопечные Луиса Энрике обошлись без побед. Вначале они дома поделили очки с Португалией (1:1), а затем на выезде сыграли вничью с Чехией — 2:2. Только в третьем матче «фурия роха» выиграла. Случилось это на поле сборной Швейцарии, а перевес испанцев получился минимальным — 1:0. После успеха в Альпах сборная Испании победила и в следующей игре — дома она со счетом 2:0 обыграла команду Чехии.

Швейцария

Швейцарская национальная команда после 4 туров замыкает турнирную таблицу квартета. У нее три набранных пункта — 1 победа, 0 ничьих, 3 поражения.

Стартовали подопечные Владимира Петковича с серии из трех поражений. На почин их на выезде огорчили чехи (1:2), после чего разбили на своем поле португальцы (0:4). Ну, а подвела черту под неприятной для команды серией неудача дома в игре с Испанией — 0:1.

Только в четвертом поединке розыгрыша Швейцария взяли три турнирных очка. Она дома со счетом 1:0 обыграла Португалию, для которое поражение обернулось потерей первого места в таблице.

Ориентировочные составы

Испания: Симон — Карвахаль, Эрик Гарсия, Мартинес, Альба, Коке, Родри, Льоренте, Ферран Торрес, Мората, Ольмо.

Швейцария: Зоммер — Мбабу, Шер, Аканджи, Родригес, Закария, Фройлер, Джака, Шакири, Окафор, Эмболо.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция — П1 с коэффициентом 1.51 по линии Parimatch.

24 сентября, суббота