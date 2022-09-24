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Лига наций
24 сентября 2022, 21:45 | Обновлено 24 сентября 2022, 21:51
491
0

Шотландия – Ирландия и другие матчи Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 24 сентября в 21:45 видеотрансляцию матчей 5-го тура Лиги наций

24 сентября 2022, 21:45 | Обновлено 24 сентября 2022, 21:51
491
0
Шотландия – Ирландия и другие матчи Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE
SEFutbol. Сборная Испании

Вечером 24 сентября проходят очередные матчи Лиги наций.

  • Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите видеотрансляцию поединков 5-го тура.

Лига наций А

  • 21:45 Испания – Швейцария
  • 21:45 Чехия – Португалия

Лига наций B

  • 16:00 Армения – Украина – 0:5
  • 19:00 Словения – Норвегия – 2:1
  • 21:45 Шотландия – Ирландия
  • 21:45 Израиль – Албания
  • 21:45 Сербия – Швеция

Лига наций C

  • 19:00 Северная Ирландия – Косово – 2:1
  • 21:45 Кипр – Греция

21:45 Испания – Швейцария

21:45 Чехия – Португалия

21:45 Шотландия – Ирландия

21:45 Израиль – Албания

21:45 Сербия – Швеция

21:45 Кипр – Греция

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Источник Sport.ua
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