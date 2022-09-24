Лига наций
5’ 0 : 0
Лига наций24 сентября 2022, 21:45 | Обновлено 24 сентября 2022, 21:51
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Шотландия – Ирландия и другие матчи Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 24 сентября в 21:45 видеотрансляцию матчей 5-го тура Лиги наций
24 сентября 2022, 21:45 | Обновлено 24 сентября 2022, 21:51
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Вечером 24 сентября проходят очередные матчи Лиги наций.
- Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите видеотрансляцию поединков 5-го тура.
Лига наций А
- 21:45 Испания – Швейцария
- 21:45 Чехия – Португалия
Лига наций B
- 16:00 Армения – Украина – 0:5
- 19:00 Словения – Норвегия – 2:1
- 21:45 Шотландия – Ирландия
- 21:45 Израиль – Албания
- 21:45 Сербия – Швеция
Лига наций C
- 19:00 Северная Ирландия – Косово – 2:1
- 21:45 Кипр – Греция
21:45 Испания – Швейцария
21:45 Чехия – Португалия
21:45 Шотландия – Ирландия
21:45 Израиль – Албания
21:45 Сербия – Швеция
21:45 Кипр – Греция
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