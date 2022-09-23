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Лига наций
Кипр
24.09.2022 21:45 - : -
Греция
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Лига наций
23 сентября 2022, 13:44 | Обновлено 23 сентября 2022, 13:45
18
0

Кипр – Греция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Близкие по духу страны, но разные по амбициям соперники

23 сентября 2022, 13:44 | Обновлено 23 сентября 2022, 13:45
18
0
Кипр – Греция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
hellasfooty.blogspot.com

В субботу, 24 июня, в Ларнаке на стадионе «Георгиос Карапатакис» состоится матч пятого тура Лиги наций УЕФА, в котором в рамках лиги C2 сыграют Кипр и Греция. Стартовый свисток рефери Алексея Кульбакова из Гомеля (Беларусь) прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Кипр


80% населения Кипра имеет греческое происхождение, поэтому островитяне часто поддерживают национальную сборную близкой по духу страны. Однако, когда судьбе захотелось свести две эти сборные в один квартет Лиги наций УЕФА, то тут уже пришлось обходиться без лишних сантиментов. Команда Николаоса Костеноглу – последний, на данный момент, коллектив в своей группе, который к тому же еще имеет все перспективы оказаться в наиболее низком дивизионе перед следующим розыгрыше.

Как для кампании Греции, Косово и Северной Ирландии, результат у киприотов, мягко говоря, не впечатляет. Основа неудачи – плохая результативность и большое количество пропущенных голов (2 против 7), почти половина из которых пришлась на первую встречу против греков. Первый круг и вовсе для футболистов Костеноглу был сущим кошмаром, так как они ни разу за этот период не смогли поразить ворота соперников, а два очка по итогам матчей против Северной Ирландии (0:0 и 2:2 соответственно) дали хотя бы какую-то надежду на успех. Если не брать баллы в игре против дружественной страны, то можно прощаться с местом в третьем дивизионе.

Греция


Футболисты Густаво Пойета за четыре тура сумели обеспечить себе путевку во второй дивизион на следующий розыгрыш Лиги наций, поэтому в последних двух турах смогут примерить на себя роль топ-команд этого турнира, которые фактически ни во что не ставят свои обязанности принимать в нем участие. 12 очков, 100% результат, отсутствие пропущенных голов, уверенный футбол и сравнительно высокая результативность (почти два гола в среднем за матч) – Греция провела прекрасный июнь в этом году, и теперь осенний период для нее открыт для экспериментов.

Поможет ли «Эллада» в таких условиях дружественной футбольной сборной? Если судить по результату их первой встречи, то скорее нет. Исторических прецедентов подобного было также крайне мало, так как греки за счет киприотов ранее в своей истории предпочитали набирать необходимые очки. Однако сейчас в этом совершенно нет необходимости, так как Косово проиграло им обеих встречах (0:1 и 0:2), поэтому не влияет ни на что в оставшихся двух турах, в которых «сине-белые» будут играть против пары аутсайдеров группы.

Ориентировочные составы


Кипр: Неофитос – Янну, Корреа, Гогич, Кателарис, Н. Панайоту, Кириаку, Кастанос, Питтас Артиматас, Христофи.

Греция: Влаходимос – Цимикас, Хацидиакос, Мавропанос, Болдок – Сиопис, Бухалакис – Хадзийованис, Павлидис, Масурас.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева воспользуются расслабленностью соперников. Нашей ставкой будет позиция – Кипр не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 3.00 по линии Parimatch.

24 сентября, суббота

Кипр – Греция
Ларнака. «Георгиос Карапатакис». 21:45
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Алексей Кульбаков (Гомель, Беларусь)
Прогноз Sport.ua – 1:0
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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