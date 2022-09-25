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Кипр
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Лига наций
25 сентября 2022, 05:10 | Обновлено 25 сентября 2022, 05:27
16
0

Кипр – Греция – 1:0. Сенсационная победа над соседями. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

25 сентября 2022, 05:10 | Обновлено 25 сентября 2022, 05:27
16
0
Кипр – Греция – 1:0. Сенсационная победа над соседями. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 24 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций между сборными Кипра и Греции. Игра завершился минимальной победой представителей Кипра.

Лига наций. 24 сентября

Лига С

Кипр – Греция – 1:0

Гол: Ционис, 18

Смотрите видеообзор матча:

События матча

18’
ГОЛ ! Мяч забил Маринос Ционис (Кипр).
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Источник Sport.ua
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