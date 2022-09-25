Лига наций25 сентября 2022, 05:10 | Обновлено 25 сентября 2022, 05:27
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Кипр – Греция – 1:0. Сенсационная победа над соседями. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
25 сентября 2022, 05:10 | Обновлено 25 сентября 2022, 05:27
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Вчера, 24 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций между сборными Кипра и Греции. Игра завершился минимальной победой представителей Кипра.
Лига наций. 24 сентября
Лига С
Кипр – Греция – 1:0
Гол: Ционис, 18
Смотрите видеообзор матча:
События матча
18’
ГОЛ ! Мяч забил Маринос Ционис (Кипр).
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