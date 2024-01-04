ОФИЦИАЛЬНО. Назначен главный тренер сборной Чехии
60-летний специалист Иван Гашек сменил на посту Ярослава Шилгавы
Назначен новый главный тренер сборной Чехии. На должность официально назначен Иван Гашек.
На тренерском мостике сборной 60-летний специалист сменил Ярослава Шилгавы.
Контракт наставника будет действовать до 30 ноября 2025 года, когда закончится отборочный цикл ЧМ-2026. Договор может быть продлен, если сборная сумеет выйти в финальный раунд чемпионата мира.
Гашек ранее уже работал со сборной Чехии в 2009 году. Представлены его ассистенты – 34-летний Ярослав Кестль и 46-летний Ярослав Веселы.
Осенью сборная Чехии вышли в финальный раунд Евро-2024, которое пройдёт летом в Германии.
Гашек ранее возглавлял национальные сборные Габона (2005), Чехии (2009) и Ливана (2021–2022), а также клубы: Спарта (Прага), Страсбург (Франция), Виссел Кобе (Япония), Аль-Васл (ОАЭ), Сент-Этьен (Франция), Аль-Ахли (ОАЭ), Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Катар СК (Катар), Аль-Фуджайра (ОАЭ), Эмирейтс (ОАЭ).
Ivan Hašek has been announced as the new Czech football national team head coach. pic.twitter.com/Fd62NqjZGR— Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) January 4, 2024
📸 Pictures from Thursday's press conference as Ivan Hašek was named the new head coach of the Czech football national team. pic.twitter.com/Z81WPGhlRM— Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) January 4, 2024
Novým trenérem národního týmu se stává Ivan Hašek! 🦁 🇨🇿 Vítejte, trenére. 🇨🇿— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) January 4, 2024
Kompletní informace ➡️ https://t.co/yk6vbykreS pic.twitter.com/mw7gsxZ48w
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