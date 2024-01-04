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Чемпионат Европы
04 января 2024, 23:15 | Обновлено 04 января 2024, 23:26
944
0

ОФИЦИАЛЬНО. Назначен главный тренер сборной Чехии

60-летний специалист Иван Гашек сменил на посту Ярослава Шилгавы

04 января 2024, 23:15 | Обновлено 04 января 2024, 23:26
944
0
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен главный тренер сборной Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Гашек

Назначен новый главный тренер сборной Чехии. На должность официально назначен Иван Гашек.

На тренерском мостике сборной 60-летний специалист сменил Ярослава Шилгавы.

Контракт наставника будет действовать до 30 ноября 2025 года, когда закончится отборочный цикл ЧМ-2026. Договор может быть продлен, если сборная сумеет выйти в финальный раунд чемпионата мира.

Гашек ранее уже работал со сборной Чехии в 2009 году. Представлены его ассистенты – 34-летний Ярослав Кестль и 46-летний Ярослав Веселы.

Осенью сборная Чехии вышли в финальный раунд Евро-2024, которое пройдёт летом в Германии.

Гашек ранее возглавлял национальные сборные Габона (2005), Чехии (2009) и Ливана (2021–2022), а также клубы: Спарта (Прага), Страсбург (Франция), Виссел Кобе (Япония), Аль-Васл (ОАЭ), Сент-Этьен (Франция), Аль-Ахли (ОАЭ), Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Катар СК (Катар), Аль-Фуджайра (ОАЭ), Эмирейтс (ОАЭ).

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Источник Sport.ua
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