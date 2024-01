ОФИЦИАЛЬНО. Назначен главный тренер сборной Чехии

Назначен новый главный тренер сборной Чехии. На должность официально назначен Иван Гашек.

На тренерском мостике сборной 60-летний специалист сменил Ярослава Шилгавы.

Контракт наставника будет действовать до 30 ноября 2025 года, когда закончится отборочный цикл ЧМ-2026. Договор может быть продлен, если сборная сумеет выйти в финальный раунд чемпионата мира.

Гашек ранее уже работал со сборной Чехии в 2009 году. Представлены его ассистенты – 34-летний Ярослав Кестль и 46-летний Ярослав Веселы.

Осенью сборная Чехии вышли в финальный раунд Евро-2024, которое пройдёт летом в Германии.

Гашек ранее возглавлял национальные сборные Габона (2005), Чехии (2009) и Ливана (2021–2022), а также клубы: Спарта (Прага), Страсбург (Франция), Виссел Кобе (Япония), Аль-Васл (ОАЭ), Сент-Этьен (Франция), Аль-Ахли (ОАЭ), Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Катар СК (Катар), Аль-Фуджайра (ОАЭ), Эмирейтс (ОАЭ).

