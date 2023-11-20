Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральних

На прошлой неделе мужчины сыграли Итоговый турнир ATP в Турине, а женщины после завершения матчей сборный в Кубке Билли Джин Кинг в основном отдыхали. Но были и те, кто выступали на соревнованиях WTA 125 и ITF.

Итоговый турнир ATP

Первым квалифицировался на Итоговый турнир АТР еще в середине июля на тот момент лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас. Испанец проводил фантастический сезон до победы на Уимблдоне, после чего у него начался спад. И если Ига Свёнтек из похожей ситуации к концу года сумела найти выход, то Карлитос пока так и не вернулся на путь больших побед. Хотя можно легко возразить, что в женском теннисе нет персоны масштабов Джоковича.

По результатам жеребьевки АТР Finals в Зеленую группу попали Новак Джокович, Янник Синнер, Стефанос Циципас и Хольгер Руне, в Красную – Карлос Алькарас, Александр Зверев, Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Зеленая группа

Янник Синнер (Италия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 6:4

Соревнования в этом квартете начались с победы Синнера над Циципасом. Ничего особо интересного в этой встрече не произошло, но после завершения матча поползли слухи, что Стефанос играет с травмой и даже сокращает тренировки.

Новак Джокович (Сербия) – Хольгер Руне (Дания) – 7:6(4), 6:7(1), 6:3

Джокович начинал турнир очень непросто, уже в первой встрече с неудобным для него по стилю Руне серб отдал сет, что на этом турнире имеет цену на порядок выше, чем на остальных. Хольгеру в поединке с лидером посева покорилось невероятное достижение, во втором сете он сумел разгромить Новака на тай-брейке со счетом 7-1. Последний раз подобное удавалось Роджеру Федереру в Цинциннати в 2015 году.

В целом, Новак в этой встрече страдал, сломал две ракетки, но все же сумел найти ключи к важной победе в его карьере. Благодаря выигрышу над Руне он в восьмой раз в карьере завершит сезон первой ракеткой мира, обновив свой же рекорд. Также Джокович гарантировал себе 400 недель на первой строчке рейтинга – лучший показатель в истории тенниса.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне и Новак Джокович

Хольгер Руне (Дания) – Стефанос Циципас (Греция) – 2:1 (отказ)

Слухи о травме локтя может и были преувеличены, но уже со второго матча греку пришлось сняться, беспокоила спина. Сам спортсмен объяснил, что у него был отек поясницы, а боли начались еще в в Шанхае (первая половина октября). Вместо с этой встречи запасные Хуберт Хуркач и Тэйлор Фритц сыграли один выставочный сет, а поляк официально занял место грека на турнире. Шансов на выход в плей-офф у него не было, ведь на этом турнире после количества побед главный критерий – количество сыгранных матчей. Сыграв один поединок, невозможно пробиться в полуфинал. Руне, конечно, сильно повезло со снятием соперника, он получил в зачет легкую победу в двух сетах и неплохие шансы на продолжение турнирной борьбы.

Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия) – 7:5, 6:7(5), 7:6(2)

До этой встречи Синнер проиграл Джоковичу все четыре очных матча, но невыразительная игра серба в матче с Руне намекала на серьезную борьбу. Так и случилось, Синнер играл мощно, смело и агрессивно, а у Новака не получалось затягивать его в затяжные обмены ударами на задней линии. Да и туринская публика несомненно добавляла 22-летнему спортсмену сил в решающие моменты. В каждом из сетов для победы нужно было выиграть 7 геймо, Яннику удалось намного успешнее отыграть на решающим тай-брейке (7-2). Кстати, это было первое поражение Новака после финала Уимблдонского турнира, прервалась серия из 19 побед.

Новак Джокович (Сербия) – Хуберт Хуркач – 7:6(1), 4:6, 6:1

После предыдущего матча расклады для Джоковича были более-менее, но, отдав один сет Хуркачу, Новак превратился в наблюдателя. Третий сет в матче с поляком уже не значил вообще ничего, нужно было смотреть только на результат следующего матча. Джокович все же дожал Хуберта и пошел обнимать детей, пообещав следить за счетом поединка молодых и перспективных.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

Янник Синнер (Италия) – Хольгер Руне (Дания) – 6:2, 5:7, 6:4

Выходя на корт, Синнер уже знал, что он в полуфинале. Неизвестным оставалось только место, с которого он должен был квалифицироваться. В случае победы, это было 3-0 и первая строчка, в случае поражения – второе место после Руне. Янник ожидаемо сильнее стартовал и уверенно забрал первую партию, но потом суперник заиграл на равных, могло качнуть в любую сторону. Во втором сете Хольгер сумел возродить интригу, а в третьем имел три брейкпоинта, но с реализацией не получилось. При счете 4:4 он просел на подаче 0:40, и на этом его борьба в Турине закончилось. Кстати, Синнер впервые обыграл этого соперника после двух поражений, чем не дополнительная мотивация. Хотя можно было сыграть более дальновидно, в стиле сборной Англии по футболу. Но Янник решил не испытывать судьбу перед итальянскими фанатами тенниса.

Красная группа

Александр Зверев (Германия) – Карлос Алькарас (Испания) – 6:7(3), 6:3, 6:4

Уже на старте турнира Алькарас неожиданно проиграл Звереву, который пока не может вернуться на прежний уровень после травмы на Ролан Гаррос 2022, но с лета играет местами очень недурно. Немецкий теннисист сумел реабилитироваться за разгромное поражение в четвертьфинале US Open от испанца, а Карлос продолжил искать уверенность в своих силах. В другом матче первого тура в малоинтересной для нас семейной разборке Медведев как всегда победил Рублева (6:2, 6:4).

Карлос Алькарас (Испания) – Андрей Рублев – 7:5, 6:2

Рублев ожидаемо был главным поставщиком очков для соперников, матч с Алькарасом в этом плане не удивил. Карлос добыл нужную для себя победу в двух сетах, обеспечив хорошие шансы на продолжение пути к титулу. Рублев больше всего запомнился тем, что после первого проигранного гейма на своей подаче во втором сете 6 раз ударил себя ракеткой по колену, разбив его до крови. Пожалуй, главный хайлайт этого матча, а может и всего турнира.

Even @NickKyrgios believes Rublev went overboard when he smashed his knee with his racquet 😂#TCLive pic.twitter.com/av43izjEFI — Tennis Channel (@TennisChannel) November 15, 2023

Даниил Медведев – Александр Зверев (Германия) – 7:6(7), 6:4

Медведев в этой встрече мог решить задачу выхода из группы, что он успешно и сделал, выиграв в двух партиях. В последнем матче он либо мог помешать Алькарасу пробиться в полуфинал, либо подобрать себе более легкого соперника, ведь Джокович финишировал на второй строчке.

Карлос Алькарас (Испания) – Даниил Медведев – 6:4, 6:4

Испанец в этой встрече играл лучше, но никто не знает, что было на уме у Медведева. Тем не менее, для Карлос это была шестая победа в сезоне над игроком топ-5, более чем солидный показатель. Испанец стал третьим самым молодым игроком в истории, который пробился в 1/2 финала ATP Finals. Моложе были только украинец Андрей Медведев в 1993 году и Рафаэль Надаль в 2006.

Результат этой встречи означал, что Зверев и Рублев сыграют лишь за призовые, немец победил в двух партиях (6:4, 6:4)

Полуфиналы

Интересно, что в полуфинальную стадию пробились четыре первых сеяных. Для Итоговых турниров это не свойственно, такое случилось всего в четвертый раз с 1990 года.

Янник Синнер (Италия) – Даниил Медведев – 6:3, 6:7(4), 6:1

Непонятно, придумывал ли Медведев какие-то схемы, но за последние два месяца это уже был третий их большой матч и до этого итальянец выиграл очные финалы в Пекине и Вене. Янник и в этой встрече выглядел чуть лучше, но одной из главных причин поражения Даниила стала потеря самообладания в третьем сете после брейка в исполнении соперника. Медведев бросил ракетку и начал вызывать на корт кого-то из болельщиков, хотя после матча признался, что никто ему ничего плохого не кричал. Но потеря концентрации произошла, и он был разбит 1:6 в финальном сете.

Medvedev vs the Italian crowd



It's all happening at the #NittoATPFinals... pic.twitter.com/uJgC1z0kJd — Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2023

Янник стал первым теннисистом младше 23 лет, который сумел дойти до финала Итогового турнира, не проиграв ни одного матча после Роджера Федерера в 2003 году. Также Синнер стал первым в истории итальянцем, который вышел в финал ATP Finals. Для Янника это была 10-я победа подряд и шестая – над соперником из топ-10. Несомненно, лучший отрезок его карьеры.

Новак Джокович (Сербия) – Карлос Алькарас (Испания) – 6:3, 6:2

Джокович оценил жест со стороны молодежи, которая пустила его в стадию плей-офф и заиграл на порядок лучше, как серб умеет делать. Даже он сам признался, что уровень его игры ему самому понравился. Вряд ли можно найти более точную оценку для выступления теннисиста такого уровня. Честно говоря, Карлос сейчас не похож на того, кто обыгрывал Ноле в финале Уимблдона, было видно, что против такого Джоковича ему сейчас делать нечего. В личных встречах Новак снова впереди – 3:2.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Финал

Новак Джокович (Сербия) – Янник Синнер (Италия) – 6:3, 6:3

Как вы уже догадались, здесь борьбы тоже не вышло. Джокович сделал выводы из поражения на групповом этапе и на эмоциональном подъеме легко разобрался с молодым итальянцем. Но и сам Синнер не сделал достаточно для победы в этой встрече, возможно, в этот день и не мог этого сделать.

Не сложно вспомнить, что Новак в этом году сыграл в финалах всех турниров Grand Slam, выиграв три из них, а также закрыл сезон победой на Итоговом турнире ATP и возвращением статуса первой ракетки. После финала Уимблдона казалось, что он уже не будет таким доминирующим в туре игроком, но пока ситуация не изменилась. Сейчас он лидирует по количеству выигранных титулов Grand Slam (24), Итоговых турниров (7), Мастерсов (40), а также по количеству побед над игроками из топ-10 – 257 выигранных поединков.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Парный финал

Раджив Рам / Джо Солсбери – Марсель Гранольерс / Орасио Себальос – 6:3, 6:4

Рам и Солсбери в этого году выиграли все пять матчей на турнире, защитив прошлогодний титул. Ранее в этом сезоне они стали чемпионами US Open.

Иван Додиг (Хорватия) и Остин Крайчек (США) завоевали первое место в парном разряде ATP по итогам года.

Турниры с участием украинцев

Юлия Стародубцева неплохо проявила себя на грунтовом турнире WTA 125 в Колине (Чили). Уже на старте она обыграла опытную грунтовичку Сару Эррани (6:1, 7:6), а потом закрепила это выигрышем над малоизвестной 27-летней аргентинкой из пятой сотни. В первом 1/4 финала на турнире такой категории против седьмой сеяной Элизабет Мандлик выиграть не получилось. В парном разряде с американкой Макенной Джонс удалось дойти до полуфинала, но не всем понравилось, что Юлия после матч 1/4 финала пожала руку «нейтральной» теннисистке Амине Аншбе. Как призналась сама Стародубцева, она упустила этот момент и ранее никогда не слышала об этой теннисистке и ее гражданстве. А услышав фамилию, решила, что та, возможно, из Казахстана. Красиво сказано, вопросов нет.

37-летняя украинская теннисистка Катерина Володько выступила в рамках хардового турнира серии ITF W100 в Такасаки (Япония). Сначала она прошла квалификацию, но в первом матче основы проиграла китаянке Вэй Сицзя (3:6, 5:7). В парном разряде в дуэте с Кэрол Чжао из Канады удалось дойти до 1/4 финала.

Алексей Крутых легко обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана на челленджере в Дандерюде (Швеция), но после этого проиграл во втором раунде седьмому сеяному Раду Алботу из Молдовы (2:6, 4:6).

На 25-тысячнике в Ираклионе Александра Олейникова дошла до 1/4 финала, а Анастасия Соболева проиграла на один раунд раньше. Вероника Подрез на 40-тысячнике в Петанже (Люксембург) сумела обыграть седьмую сеяную Зейнеп Сонмез (6:0, 2:6, 6:1), но в следующей встрече уступила Софии Костулас из Бельгии (3:6, 6:3, 1:6).

Вадим Урсу стал победителем на турнире ITF M15 в Египте, обыграв в финале Бора Артнака из Словении (1:6, 6:1, 6:2). Для украинца это второй титул в текущем сезоне, месяц назад он выиграл соревнования такой же категории в Шарм-эш-Шейхе.

Владимир Ужиловский добыл третий парный титул ITF в сезоне, в дуэте с новозеландцем Финном Рейнолдсом выиграв 15-тысячник в Валенсии. Для 35-летнего теннисиста это уже 41-й титул в карьере.

Третья ракетка Украины среди юниоров Анастасия Фирман одержала дебютную победу в основной сетке профессионального турнира. После нескольких поражения на предыдущий турнирах украинка одолела шестую сеяную Юлию Стаматову из Болгарии (3:6, 7:6, 7:5) на 15-тысячнике в испанском Нулесе.

Вне корта

Элина Свитолина вернулась к тренировкам и это не может не радовать. После декретного отпуска она выдала феноменальный отрезок, дойдя до 1/4 финала Ролан Гаррос и полуфинала Уимблдона. И только травма голеностопа остановила ее от того, чтобы побороться за топ-20 или даже выше. Но и этого Элине хватило для статуса первой ракетки и звания главной надежды украинского тенниса на всех предстоящих турнирах в новом сезоне. 2024-й соревновательный год она впервые начнет в Окленде, ранее в Новой Зеландии Свитолина еще не играла.

Также Свитолина посетила штаб-квартиру Adidas в Херцогенаурахе. Спортивный стиль ей идет.