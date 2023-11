Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральних

На прошлой неделе мужчины сыграли Итоговый турнир ATP в Турине, а женщины после завершения матчей сборный в Кубке Билли Джин Кинг в основном отдыхали. Но были и те, кто выступали на соревнованиях WTA 125 и ITF.

Первым квалифицировался на Итоговый турнир АТР еще в середине июля на тот момент лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас. Испанец проводил фантастический сезон до победы на Уимблдоне, после чего у него начался спад. И если Ига Свёнтек из похожей ситуации к концу года сумела найти выход, то Карлитос пока так и не вернулся на путь больших побед. Хотя можно легко возразить, что в женском теннисе нет персоны масштабов Джоковича.

По результатам жеребьевки АТР Finals в Зеленую группу попали Новак Джокович, Янник Синнер, Стефанос Циципас и Хольгер Руне, в Красную – Карлос Алькарас, Александр Зверев, Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Янник Синнер (Италия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 6:4

Соревнования в этом квартете начались с победы Синнера над Циципасом. Ничего особо интересного в этой встрече не произошло, но после завершения матча поползли слухи, что Стефанос играет с травмой и даже сокращает тренировки.

Новак Джокович (Сербия) – Хольгер Руне (Дания) – 7:6(4), 6:7(1), 6:3

Джокович начинал турнир очень непросто, уже в первой встрече с неудобным для него по стилю Руне серб отдал сет, что на этом турнире имеет цену на порядок выше, чем на остальных. Хольгеру в поединке с лидером посева покорилось невероятное достижение, во втором сете он сумел разгромить Новака на тай-брейке со счетом 7-1. Последний раз подобное удавалось Роджеру Федереру в Цинциннати в 2015 году.

В целом, Новак в этой встрече страдал, сломал две ракетки, но все же сумел найти ключи к важной победе в его карьере. Благодаря выигрышу над Руне он в восьмой раз в карьере завершит сезон первой ракеткой мира, обновив свой же рекорд. Также Джокович гарантировал себе 400 недель на первой строчке рейтинга – лучший показатель в истории тенниса.

Хольгер Руне (Дания) – Стефанос Циципас (Греция) – 2:1 (отказ)

Слухи о травме локтя может и были преувеличены, но уже со второго матча греку пришлось сняться, беспокоила спина. Сам спортсмен объяснил, что у него был отек поясницы, а боли начались еще в в Шанхае (первая половина октября). Вместо с этой встречи запасные Хуберт Хуркач и Тэйлор Фритц сыграли один выставочный сет, а поляк официально занял место грека на турнире. Шансов на выход в плей-офф у него не было, ведь на этом турнире после количества побед главный критерий – количество сыгранных матчей. Сыграв один поединок, невозможно пробиться в полуфинал. Руне, конечно, сильно повезло со снятием соперника, он получил в зачет легкую победу в двух сетах и неплохие шансы на продолжение турнирной борьбы.

Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия) – 7:5, 6:7(5), 7:6(2)

До этой встречи Синнер проиграл Джоковичу все четыре очных матча, но невыразительная игра серба в матче с Руне намекала на серьезную борьбу. Так и случилось, Синнер играл мощно, смело и агрессивно, а у Новака не получалось затягивать его в затяжные обмены ударами на задней линии. Да и туринская публика несомненно добавляла 22-летнему спортсмену сил в решающие моменты. В каждом из сетов для победы нужно было выиграть 7 геймо, Яннику удалось намного успешнее отыграть на решающим тай-брейке (7-2). Кстати, это было первое поражение Новака после финала Уимблдонского турнира, прервалась серия из 19 побед.

Новак Джокович (Сербия) – Хуберт Хуркач – 7:6(1), 4:6, 6:1

После предыдущего матча расклады для Джоковича были более-менее, но, отдав один сет Хуркачу, Новак превратился в наблюдателя. Третий сет в матче с поляком уже не значил вообще ничего, нужно было смотреть только на результат следующего матча. Джокович все же дожал Хуберта и пошел обнимать детей, пообещав следить за счетом поединка молодых и перспективных.

Янник Синнер (Италия) – Хольгер Руне (Дания) – 6:2, 5:7, 6:4

Выходя на корт, Синнер уже знал, что он в полуфинале. Неизвестным оставалось только место, с которого он должен был квалифицироваться. В случае победы, это было 3-0 и первая строчка, в случае поражения – второе место после Руне. Янник ожидаемо сильнее стартовал и уверенно забрал первую партию, но потом суперник заиграл на равных, могло качнуть в любую сторону. Во втором сете Хольгер сумел возродить интригу, а в третьем имел три брейкпоинта, но с реализацией не получилось. При счете 4:4 он просел на подаче 0:40, и на этом его борьба в Турине закончилось. Кстати, Синнер впервые обыграл этого соперника после двух поражений, чем не дополнительная мотивация. Хотя можно было сыграть более дальновидно, в стиле сборной Англии по футболу. Но Янник решил не испытывать судьбу перед итальянскими фанатами тенниса.

Александр Зверев (Германия) – Карлос Алькарас (Испания) – 6:7(3), 6:3, 6:4

Уже на старте турнира Алькарас неожиданно проиграл Звереву, который пока не может вернуться на прежний уровень после травмы на Ролан Гаррос 2022, но с лета играет местами очень недурно. Немецкий теннисист сумел реабилитироваться за разгромное поражение в четвертьфинале US Open от испанца, а Карлос продолжил искать уверенность в своих силах. В другом матче первого тура в малоинтересной для нас семейной разборке Медведев как всегда победил Рублева (6:2, 6:4).

Карлос Алькарас (Испания) – Андрей Рублев – 7:5, 6:2

Рублев ожидаемо был главным поставщиком очков для соперников, матч с Алькарасом в этом плане не удивил. Карлос добыл нужную для себя победу в двух сетах, обеспечив хорошие шансы на продолжение пути к титулу. Рублев больше всего запомнился тем, что после первого проигранного гейма на своей подаче во втором сете 6 раз ударил себя ракеткой по колену, разбив его до крови. Пожалуй, главный хайлайт этого матча, а может и всего турнира.

