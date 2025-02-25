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25 февраля 2025, 04:38 | Обновлено 25 февраля 2025, 04:40
277
0

ФОТО. Новая девушка звезды Реала – топ. Она уже была на Бернабеу

Лавстори, которую не опровергнут

25 февраля 2025, 04:38 | Обновлено 25 февраля 2025, 04:40
277
0
ФОТО. Новая девушка звезды Реала – топ. Она уже была на Бернабеу
X. Дениз Беллингем, Эшлин Кастро и Джуд Беллингем

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем и его новая девушка Эшлин Кастро наблюдали за матчем Мадрида с «Жироной» на «Сантьяго Бернабеу», поскольку футболист пропускал игру из-за дисквалификации.

Это произошло после красной карточки, полученной в матче против «Осасуны» за оскорбительное обращение к арбитру.

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«Реал» подал апелляцию, но она была отклонена. Беллингем пропустит ещё один матч Ла Лиги.

Эшлин Кастро – модель и инфлюенсерка, которая успела собрать аудиторию в 385 тысяч фолловеров в Instagram.

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фото lifestyle Реал Мадрид Джуд Беллингем Ла Лига чемпионат Испании по футболу девушки
Максим Лапченко Источник: Goal.com
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