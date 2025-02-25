ФОТО. Новая девушка звезды Реала – топ. Она уже была на Бернабеу
Лавстори, которую не опровергнут
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем и его новая девушка Эшлин Кастро наблюдали за матчем Мадрида с «Жироной» на «Сантьяго Бернабеу», поскольку футболист пропускал игру из-за дисквалификации.
Это произошло после красной карточки, полученной в матче против «Осасуны» за оскорбительное обращение к арбитру.
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«Реал» подал апелляцию, но она была отклонена. Беллингем пропустит ещё один матч Ла Лиги.
Эшлин Кастро – модель и инфлюенсерка, которая успела собрать аудиторию в 385 тысяч фолловеров в Instagram.
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