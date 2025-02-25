Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на 25 февраля

25 февраля на хардовом турнире WTA 500 в Мериде продолжатся матчи 1-го раунда в одиночном и парном разрядах.

Во вторник на мексиканские корты выйдут три представительницы Украины: Марта Костюк и сестры Колб Марина и Надежда.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на вторник, 25 февраля

WTA 500 Мерида. Хард. 1/16 финала, одиночный разряд

Akron Stadium. 1-й запуск (не ранее 22:00)

Марта Костюк [6] – Дарья Сэвилл [Q]

WTA 500 Мерида. Хард. 1/8 финала, парный разряд

Court 2. 1-й запуск (не ранее 00:00)

Надежда Колб / Марина Колб – Хэйли Джиавара / Далайна Хьюитт