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WTA
25 февраля 2025, 15:55 |
747
1

Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на 25 февраля

Во вторник на мексиканские корты выйдут Марта Костюк и сестры Колб

25 февраля 2025, 15:55 |
747
1
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на 25 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

25 февраля на хардовом турнире WTA 500 в Мериде продолжатся матчи 1-го раунда в одиночном и парном разрядах.

Во вторник на мексиканские корты выйдут три представительницы Украины: Марта Костюк и сестры Колб Марина и Надежда.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на вторник, 25 февраля

WTA 500 Мерида. Хард. 1/16 финала, одиночный разряд

Akron Stadium. 1-й запуск (не ранее 22:00)

Марта Костюк [6] – Дарья Сэвилл [Q]

WTA 500 Мерида. Хард. 1/8 финала, парный разряд

Court 2. 1-й запуск (не ранее 00:00)

Надежда Колб / Марина Колб Хэйли Джиавара / Далайна Хьюитт

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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LOVE_SLAV_SISTERS
Приготуймось до баталії!
Із сестричкою з Австралії!
Бо сприймаю Дашу! ❤️🇦🇺
Як рідненьку нашу!
Але вболіватимем звісно за Марту! ❤️🇺🇦
Усі, як завжди, побажаєм їй фарту!
🎾🎾🎾 😊
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