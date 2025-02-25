Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на 25 февраля
Во вторник на мексиканские корты выйдут Марта Костюк и сестры Колб
25 февраля на хардовом турнире WTA 500 в Мериде продолжатся матчи 1-го раунда в одиночном и парном разрядах.
Во вторник на мексиканские корты выйдут три представительницы Украины: Марта Костюк и сестры Колб Марина и Надежда.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на вторник, 25 февраля
WTA 500 Мерида. Хард. 1/16 финала, одиночный разряд
Akron Stadium. 1-й запуск (не ранее 22:00)
Марта Костюк [6] – Дарья Сэвилл [Q]
WTA 500 Мерида. Хард. 1/8 финала, парный разряд
Court 2. 1-й запуск (не ранее 00:00)
Надежда Колб / Марина Колб – Хэйли Джиавара / Далайна Хьюитт
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Як рідненьку нашу!
Але вболіватимем звісно за Марту! ❤️🇺🇦
Усі, як завжди, побажаєм їй фарту!
🎾🎾🎾 😊