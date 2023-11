ФОТО. УЕФА презентовал официальный мяч к Евро-2024

УЕФА представил официальный мяч, которым будут играть все команды на чемпионате Европы 2024 года.

Производителем футбольного снаряда стала немецкая компания Adidas, которая специализируется на спортивной одежде и экипировке. Символично, что Евро-2024 состоится в Германии.

Турнир уже привычно для болельщиков начнется в начале июня 2024 года и закончится через месяц. В соревновании примут участие 24 национальные команды, которые являются членами УЕФА.

Интересно, что фото мяча появились в сети еще несколько дней назад, ведь Adidas преждевременно выставил его на продажу в Новой Зеландии.

