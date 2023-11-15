ФОТО. УЕФА презентовал официальный мяч к Евро-2024
Турнир пройдет летом на полях Германии
УЕФА представил официальный мяч, которым будут играть все команды на чемпионате Европы 2024 года.
Производителем футбольного снаряда стала немецкая компания Adidas, которая специализируется на спортивной одежде и экипировке. Символично, что Евро-2024 состоится в Германии.
Турнир уже привычно для болельщиков начнется в начале июня 2024 года и закончится через месяц. В соревновании примут участие 24 национальные команды, которые являются членами УЕФА.
Интересно, что фото мяча появились в сети еще несколько дней назад, ведь Adidas преждевременно выставил его на продажу в Новой Зеландии.
⚽️ Introducing Fussballliebe, the official match ball for #EURO2024! 💙❤️💚💛 @adidasfootball | #adidasNT pic.twitter.com/XlqBpNFZcS— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 15, 2023
introducing the official match ball for the @EURO2024 - this is 𝗙𝗨𝗦𝗦𝗕𝗔𝗟𝗟𝗟𝗜𝗘𝗕𝗘 ⚽️— adidas Football (@adidasfootball) November 15, 2023
find it here: https://t.co/xyNZl37OLQ pic.twitter.com/MXxUABb47j
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