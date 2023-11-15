Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. УЕФА презентовал официальный мяч к Евро-2024
Чемпионат Европы
15 ноября 2023, 13:42 | Обновлено 15 ноября 2023, 14:20
740
0

ФОТО. УЕФА презентовал официальный мяч к Евро-2024

Турнир пройдет летом на полях Германии

15 ноября 2023, 13:42 | Обновлено 15 ноября 2023, 14:20
740
0
ФОТО. УЕФА презентовал официальный мяч к Евро-2024
Adidas

УЕФА представил официальный мяч, которым будут играть все команды на чемпионате Европы 2024 года.

Производителем футбольного снаряда стала немецкая компания Adidas, которая специализируется на спортивной одежде и экипировке. Символично, что Евро-2024 состоится в Германии.

Турнир уже привычно для болельщиков начнется в начале июня 2024 года и закончится через месяц. В соревновании примут участие 24 национальные команды, которые являются членами УЕФА.

Интересно, что фото мяча появились в сети еще несколько дней назад, ведь Adidas преждевременно выставил его на продажу в Новой Зеландии.

По теме:
Швейцарская система и эксклюзивные недели. Какими будут еврокубки 2024/25?
Владислав ДУБИНЧАК: «Очень хотелось поработать с Ребровым»
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Не знаю, что бы делал в сборной без Мудрика»
Евро-2024 мячи УЕФА Adidas фото
Источник УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Футбол | 14 ноября 2023, 17:08 11
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса

Итальянец считает, что Михаилу нужна стабильность на топ-уровне выступлений

ВИДЕО. Как Шевченко Филимонову! Украина U-19 забила Мальте в отборе к Евро
Футбол | 15 ноября 2023, 12:34 3
ВИДЕО. Как Шевченко Филимонову! Украина U-19 забила Мальте в отборе к Евро
ВИДЕО. Как Шевченко Филимонову! Украина U-19 забила Мальте в отборе к Евро

Голом отличился Богдан Мануйлов

Тоттенхэм согласился выплатить Шахтеру компенсацию за Соломона – СМИ
Футбол | 14.11.2023, 22:07
Тоттенхэм согласился выплатить Шахтеру компенсацию за Соломона – СМИ
Тоттенхэм согласился выплатить Шахтеру компенсацию за Соломона – СМИ
Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25
Футбол | 14.11.2023, 18:03
Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25
Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25
Джастин Фашану: трагическая судьба первого профессионального футболиста-гея
Футбол | 15.11.2023, 08:42
Джастин Фашану: трагическая судьба первого профессионального футболиста-гея
Джастин Фашану: трагическая судьба первого профессионального футболиста-гея
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
13.11.2023, 13:30 9
Футбол
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
13.11.2023, 22:14 5
Футбол
ФОТО. Этот купальник достоин отдельного поста. Горячая Костюк на Мальдивах
ФОТО. Этот купальник достоин отдельного поста. Горячая Костюк на Мальдивах
14.11.2023, 03:36 2
Теннис
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
15.11.2023, 00:41
Футбол
ВИДЕО. «Это мой пояс». Усик прибыл в Узбекистан на конгресс WBC
ВИДЕО. «Это мой пояс». Усик прибыл в Узбекистан на конгресс WBC
13.11.2023, 14:55 3
Бокс
ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет
ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет
14.11.2023, 21:28 4
Футбол
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
13.11.2023, 09:39 3
Бокс
Новак повержен. Синнер вырвал победу у Джоковича на ATP Finals 2023
Новак повержен. Синнер вырвал победу у Джоковича на ATP Finals 2023
15.11.2023, 01:25 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем