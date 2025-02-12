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  4. УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в США
Лига чемпионов
12 февраля 2025, 14:59 |
443
2

УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в США

Спортивная медиакомпания Relevent Sports готова предложить кругленькую сумму за такое решение

12 февраля 2025, 14:59 |
443
2
УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в США
UEFA.com. Кубок Лиги чемпионов

УЕФА начала переговоры со спортивной медиакомпанией из Соединенных Штатов Америки Relevent Sports относительно коммерческих прав на все мужские клубные турниры Европы с 2027 года.

Об этом сообщает издание Independent.

Главный футбольный орган Европы не намерен продлевать договор партнерства с компанией TEAM Marketing, сотрудничество с которой длилось тридцать лет.

Лигу чемпионов может ожидать ребрендинг, в частности замена звездного мяча и знаменитой музыкальной темы, ведь все эти права принадлежат именно TEAM Marketing.

Согласно новому договору, Relevent Sports планирует в период с 2027 по 2033 год провести по крайней мере один финал Лиги чемпионов в США.

Пока что не сообщается, какую сумму предлагает Relevent Sports за сотрудничество, но известно, что эта компания принадлежит миллиардеру Стивену Россу, владельцу клуба по американскому футболу «Майами Долфинс».

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Лига чемпионов УЕФА ТВ-права
Александр Сильченко Источник: The Independent
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Комментарии 2
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Микола Унгурян
а потім УЄФА буде "плакатись" що гравці перевантажені))))
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0
umnuy2
опять дело рук трампа)))
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