УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в США

УЕФА начала переговоры со спортивной медиакомпанией из Соединенных Штатов Америки Relevent Sports относительно коммерческих прав на все мужские клубные турниры Европы с 2027 года.

Об этом сообщает издание Independent.

Главный футбольный орган Европы не намерен продлевать договор партнерства с компанией TEAM Marketing, сотрудничество с которой длилось тридцать лет.

Лигу чемпионов может ожидать ребрендинг, в частности замена звездного мяча и знаменитой музыкальной темы, ведь все эти права принадлежат именно TEAM Marketing.

Согласно новому договору, Relevent Sports планирует в период с 2027 по 2033 год провести по крайней мере один финал Лиги чемпионов в США.

Пока что не сообщается, какую сумму предлагает Relevent Sports за сотрудничество, но известно, что эта компания принадлежит миллиардеру Стивену Россу, владельцу клуба по американскому футболу «Майами Долфинс».