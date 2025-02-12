УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в США
Спортивная медиакомпания Relevent Sports готова предложить кругленькую сумму за такое решение
УЕФА начала переговоры со спортивной медиакомпанией из Соединенных Штатов Америки Relevent Sports относительно коммерческих прав на все мужские клубные турниры Европы с 2027 года.
Об этом сообщает издание Independent.
Главный футбольный орган Европы не намерен продлевать договор партнерства с компанией TEAM Marketing, сотрудничество с которой длилось тридцать лет.
Лигу чемпионов может ожидать ребрендинг, в частности замена звездного мяча и знаменитой музыкальной темы, ведь все эти права принадлежат именно TEAM Marketing.
Согласно новому договору, Relevent Sports планирует в период с 2027 по 2033 год провести по крайней мере один финал Лиги чемпионов в США.
Пока что не сообщается, какую сумму предлагает Relevent Sports за сотрудничество, но известно, что эта компания принадлежит миллиардеру Стивену Россу, владельцу клуба по американскому футболу «Майами Долфинс».
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