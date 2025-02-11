Англия, Италия и Испания. Гонка за дополнительные путевки в Лигу чемпионов
Лучшие две ассоциации в рейтинге за сезон получат пропуски в ЛЧ 2025/26
Две лучших ассоциации из рейтинга УЕФА за сезон 2024/25 получат дополнительные пропуски в Лигу чемпионов 2025/26.
В основном раунде Лиги чемпионов 2025/26 примут участие 36 команд.
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В сезонном рейтинге впереди:
- Англия (20.892), Италия (17.312), Испания (17.178), Португалия (14.750), Германия (14.671), Франция (13.928)
Лучшие две страны получат дополнительную путевку в ЛЧ 2024/25.
Коэффициент УЕФА для стран рассчитывается так: количество набранных очков (2 за победу, 1 за ничью, плюс бонусы; квалификационные раунды учитываются как 50%) делятся на количество стартовавших в евросезоне команд от страны.
Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2025/26 (топ-10)
Страны-лидеры в рейтинге УЕФА за сезон 2024/25
Пятилетний рейтинг УЕФА
Пары 1/16 финала Лиги чемпионов
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