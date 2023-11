Скандальный игрок Ман Юнайтед может перебраться в итальянский гранд

Будущее Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» выглядит все более туманным. Вингер до сих пор не извинился перед главным тренером команды Эриком тен Хагом, и не попал на командное фото «Красных дьяволов» на нынешний сезон.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, английский вингер может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. В последние дни «Ювентус» запрашивал информацию о трансфере Санчо. Джейдон хочет покинуть карьеру в январе, а «черно-белые» готовы взять его в аренду до конца сезона с частичным покрытием его зарплаты.

«Манчестер Юнайтед» пока не начинал переговоры по переходу Санчо, поскольку приоритетом является именно полноценный трансфер англичанина.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятным вариантом ухода из «Манчестер Юнайтед» для Джейдона Санчо является переход на правах аренды в клуб Саудовской Аравии.

