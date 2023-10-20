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  4. Санчо не попал на официальное фото состава Ман Юнайтед на текущий сезон
Англия
20 октября 2023, 07:42 |
266
0

Санчо не попал на официальное фото состава Ман Юнайтед на текущий сезон

По всей видимости, Джейдон уже пакует чемоданы

20 октября 2023, 07:42 |
266
0
Санчо не попал на официальное фото состава Ман Юнайтед на текущий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

В преддверии субботнего возобновления чемпионата «Манчестер Юнайтед» сделал фото состава команды на текущий сезон.

По данным газеты Manchester Evening News, 23-летний Джейдон Санчо отсутствовал на фотосъемке на тренировочной базе в Каррингтоне.

Многие болельщики «Ман Юнайтед» в социальных сетях негативно отреагировали на недопуск Санчо до съемок, а некоторые остались недовольны Эриком тен Хагом. По мнению фанов команды, главный тренер мог лучше разобраться в этой ситуации. Также болельщики уверены, что Джейдоном Санчо в МЮ покончено.

Напомним, конфликт Эрика тен Хага и Джейдона Санчо начался с того, что на пресс-конференции тренер заявил, что нападающий плохо тренируется. Санчо публично назвал эти обвинения клеветой и сказал, что ему надоело быть козлом отпущения. После этого ему запретили тренироваться вместе с командой.

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Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо Эрик тен Хаг
Источник Sport Bible
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