Санчо не попал на официальное фото состава Ман Юнайтед на текущий сезон

В преддверии субботнего возобновления чемпионата «Манчестер Юнайтед» сделал фото состава команды на текущий сезон.

По данным газеты Manchester Evening News, 23-летний Джейдон Санчо отсутствовал на фотосъемке на тренировочной базе в Каррингтоне.

Многие болельщики «Ман Юнайтед» в социальных сетях негативно отреагировали на недопуск Санчо до съемок, а некоторые остались недовольны Эриком тен Хагом. По мнению фанов команды, главный тренер мог лучше разобраться в этой ситуации. Также болельщики уверены, что Джейдоном Санчо в МЮ покончено.

Напомним, конфликт Эрика тен Хага и Джейдона Санчо начался с того, что на пресс-конференции тренер заявил, что нападающий плохо тренируется. Санчо публично назвал эти обвинения клеветой и сказал, что ему надоело быть козлом отпущения. После этого ему запретили тренироваться вместе с командой.