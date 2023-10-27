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Англия
27 октября 2023, 17:56 | Обновлено 27 октября 2023, 18:01
567
0

По стопам Роналду. Джейдон Санчо скорее всего окажется в Саудовской Аравии

Но игроком также интересуется «Челси»

27 октября 2023, 17:56 | Обновлено 27 октября 2023, 18:01
567
0
По стопам Роналду. Джейдон Санчо скорее всего окажется в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Самым вероятным вариантом ухода из «Манчестер Юнайтед» для Джейдона Санчо является переход на правах аренды в клуб Саудовской Аравии, сообщает авторитетное британское издание The Athletic.

Источник отмечает, что также опцией для 23-летнего англичанина может быть лондонский «Челси». При этом бывший клуб Джейдона, дортмундская «Боруссия», абсолютно не заинтересован в его возвращении в январе.

В этом сезоне Джейдон Санчо отыграл всего 76 минут за «МЮ» из-за спора с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Сейчас англичанин отстранен от команды уже больше месяца, и это будет продолжаться, пока он не извинится перед нидерландцем.

Интересно, что из-за конфликта с Эриком из «Манчестер Юнайтед» в Саудовскую Аравию зимой 2023 года поехала и другая звезда – Криштиану Роналду.

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Источник The Athletic
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