Милан потерял преимущество в два мяча и сыграл вничью с Лечче
Состоялся матч 12-го тура Серии А
11 ноября на стадионе «Виа Даль Маре» прошел матч 12-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» встретился с «Миланом».
«Россонери» в середине первого тайма завладели комфортным преимуществом в два гола благодаря мячам Жиру и Рейндерса, но потеряли его во второй половине встречи, пропустив за четыре минуты два гола.
После двенадцати сыгранных туров «Милан» продолжает находиться на 3 месте с 23 очками, «Лечче» идет 13-м с 14 баллами.
Чемпионат Италии по футболу. 12-й тур, 11 ноября
Лечче – Милан – 2:2
Голы: Сансоне, 66, Банда, 70 – Жиру, 28, Рейндерс, 35.
Full time.#LecceMilan #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) November 11, 2023
Brought to you by @Acqua_Lete pic.twitter.com/xYR6J3VCNE
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