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Чемпионат Италии
Лечче
11.11.2023 16:00 – FT 2 : 2
Милан
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Италия
11 ноября 2023, 18:17 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:23
227
0

Милан потерял преимущество в два мяча и сыграл вничью с Лечче

Состоялся матч 12-го тура Серии А

11 ноября 2023, 18:17 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:23
227
0
Милан потерял преимущество в два мяча и сыграл вничью с Лечче
Getty Images/Global Images Ukraine. Лечче – Милан

11 ноября на стадионе «Виа Даль Маре» прошел матч 12-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» встретился с «Миланом».

«Россонери» в середине первого тайма завладели комфортным преимуществом в два гола благодаря мячам Жиру и Рейндерса, но потеряли его во второй половине встречи, пропустив за четыре минуты два гола.

После двенадцати сыгранных туров «Милан» продолжает находиться на 3 месте с 23 очками, «Лечче» идет 13-м с 14 баллами.

Чемпионат Италии по футболу. 12-й тур, 11 ноября

Лечче – Милан – 2:2

Голы: Сансоне, 66, Банда, 70 – Жиру, 28, Рейндерс, 35.

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Источник Sport.ua
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