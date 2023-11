Милан потерял преимущество в два мяча и сыграл вничью с Лечче

11 ноября на стадионе «Виа Даль Маре» прошел матч 12-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» встретился с «Миланом».

«Россонери» в середине первого тайма завладели комфортным преимуществом в два гола благодаря мячам Жиру и Рейндерса, но потеряли его во второй половине встречи, пропустив за четыре минуты два гола.

После двенадцати сыгранных туров «Милан» продолжает находиться на 3 месте с 23 очками, «Лечче» идет 13-м с 14 баллами.

Чемпионат Италии по футболу. 12-й тур, 11 ноября

Лечче – Милан – 2:2

Голы: Сансоне, 66, Банда, 70 – Жиру, 28, Рейндерс, 35.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

