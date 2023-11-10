Лечче – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 ноября в 16:00 по Киеву матч Серии А
11 ноября на стадионе «Виа Даль Маре» пройдет матч 12-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» встретится с «Миланом».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.
«Россонери» после одиннадцати сыгранных туров в итальянском чемпионате занимают третье место в турнирной таблице Серии А с 22 очками. «Лечче» идет 13 с 13 баллами.
В прямом эфире поединок «Лечче» – «Милан» покажет телеканал MEGOGO.
Лечче – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер сборной Украины прокомментировал назначение нового тренера киевлян
Луганчане провалили первый тайм