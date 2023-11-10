11 ноября на стадионе «Виа Даль Маре» пройдет матч 12-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» встретится с «Миланом».

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Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

«Россонери» после одиннадцати сыгранных туров в итальянском чемпионате занимают третье место в турнирной таблице Серии А с 22 очками. «Лечче» идет 13 с 13 баллами.

В прямом эфире поединок «Лечче» – «Милан» покажет телеканал MEGOGO.

Лечче – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция