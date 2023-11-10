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Чемпионат Италии
Лечче
11.11.2023 16:00 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
10 ноября 2023, 21:57 | Обновлено 10 ноября 2023, 21:58
42
0

Лечче – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 ноября в 16:00 по Киеву матч Серии А

10 ноября 2023, 21:57 | Обновлено 10 ноября 2023, 21:58
42
0
Лечче – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лечче – Милан

11 ноября на стадионе «Виа Даль Маре» пройдет матч 12-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» встретится с «Миланом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

«Россонери» после одиннадцати сыгранных туров в итальянском чемпионате занимают третье место в турнирной таблице Серии А с 22 очками. «Лечче» идет 13 с 13 баллами.

В прямом эфире поединок «Лечче» – «Милан» покажет телеканал MEGOGO.

Лечче – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Лечче - Милан Лечче Милан чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Серия A
Источник Sport.ua
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