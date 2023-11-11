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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
11.11.2023 14:30 – FT 2 : 1
Тоттенхэм
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Англия
11 ноября 2023, 16:39 | Обновлено 11 ноября 2023, 17:17
736
12

Вулверхэмптон на последних минутах вырвал победу у Тоттенхэма

Завершился матч в АПЛ

11 ноября 2023, 16:39 | Обновлено 11 ноября 2023, 17:17
736
12
Вулверхэмптон на последних минутах вырвал победу у Тоттенхэма
Twitter. Вулверхэмптон

11 ноября состоялся матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» на выезде сыграл c «Вулверхэмптоном».

«Шпоры» к этому матчу подошли без своего ключевого полузащитника Джеймса Мэдисона, также игру пропускал Ришарлисон.

Гости смогли первыми открыть счет в матче благодаря голу в исполнении Бренана Джонсона. Сравняли счет «волки» на 90+1 минуте, забил Пабло Сарабия, а победный гол хозяев в активе Марио Лемина, он забил на 90+8.

Английская премьер-лига. 12-й тур, 11 ноября

Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 2:1

Гол: Сарабия, 90+1, Лемина, 90+8 – Джонсон, 22.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Тоттенхэм Вулверхэмптон Джеймс Мэддисон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Octopus
Ну потихоньку все становится на свои места, а то уже начали писать, что чуть ли не Кейн виноват в плохих результатах Тоттенхэма, вот ушел и шпоры заиграли. Не факт, что в топ-4 останутся.
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+5
pol-55
Тренер Тотема шкріб шкріб по *сусеках*,а гравці там *застояні*,без практики нема результата.
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0
pol-55
1й гол в ворота Тотема,можна вже зараховувати в гол тура,дуже сподобався.
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0
AutumnBridge
Как это???
 90+1 Сарабия 1:0 
 90+5 Доусон ЖК 
 90+6 Доэрти ЖК 
 90+7 Лемина 2:1 
 Кто судил?  Монзуль?
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0
RomeoBoss
Шпорам було важко після того що з ними зробив рефері в матче з Челсі!
Було замітно що сил дуже мало,а замін для підсилення не залишилось!
Але це тільки початок АПЛ!
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0
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andre_lui
Дело не в шпорах. Волки гроза лидеров. Они и сити обыграли
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0
Олександр
Всю.игру ведет Мэдиссон
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0
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Gargantua
Борнмут отпустил тренера, который их спас и сейчас творит чудеса с Вулвз.
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0
avk2307
Тут могло быть как 1-2 так и 2-1 . Тотенхем без ключевых игроков не довел до конца логического, а Вулвз воспряли и забили
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0
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