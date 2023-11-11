Вулверхэмптон на последних минутах вырвал победу у Тоттенхэма
Завершился матч в АПЛ
11 ноября состоялся матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» на выезде сыграл c «Вулверхэмптоном».
«Шпоры» к этому матчу подошли без своего ключевого полузащитника Джеймса Мэдисона, также игру пропускал Ришарлисон.
Гости смогли первыми открыть счет в матче благодаря голу в исполнении Бренана Джонсона. Сравняли счет «волки» на 90+1 минуте, забил Пабло Сарабия, а победный гол хозяев в активе Марио Лемина, он забил на 90+8.
Английская премьер-лига. 12-й тур, 11 ноября
Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 2:1
Гол: Сарабия, 90+1, Лемина, 90+8 – Джонсон, 22.
WHAT. A. TURNAROUND.— Wolves (@Wolves) November 11, 2023
A huge three points at Molineux.
🐺💛 pic.twitter.com/pX7Fg2ipjE
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90+1 Сарабия 1:0
90+5 Доусон ЖК
90+6 Доэрти ЖК
90+7 Лемина 2:1
Кто судил? Монзуль?
Було замітно що сил дуже мало,а замін для підсилення не залишилось!
Але це тільки початок АПЛ!