Вулверхэмптон на последних минутах вырвал победу у Тоттенхэма

11 ноября состоялся матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» на выезде сыграл c «Вулверхэмптоном».

«Шпоры» к этому матчу подошли без своего ключевого полузащитника Джеймса Мэдисона, также игру пропускал Ришарлисон.

Гости смогли первыми открыть счет в матче благодаря голу в исполнении Бренана Джонсона. Сравняли счет «волки» на 90+1 минуте, забил Пабло Сарабия, а победный гол хозяев в активе Марио Лемина, он забил на 90+8.

Английская премьер-лига. 12-й тур, 11 ноября

Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 2:1

Гол: Сарабия, 90+1, Лемина, 90+8 – Джонсон, 22.

