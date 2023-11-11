11.11.2023 14:30 – FT 2 : 1
Англия11 ноября 2023, 17:21 |
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Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 2:1. Волчий камбэк. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 12-го тура АПЛ
11 ноября 2023, 17:21 |
269
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11 ноября состоялся матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» на выезде сыграл c «Вулверхэмптоном».
Английская премьер-лига. 12-й тур, 11 ноября
«Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» – 2:1
Гол: Сарабия, 90+1, Лемина, 90+8 – Джонсон, 22.
События матча
90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Марио Лемина (Вулверхэмптон).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (Вулверхэмптон).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
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