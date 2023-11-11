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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
11.11.2023 14:30 – FT 2 : 1
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 ноября 2023, 17:21 |
269
0

Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 2:1. Волчий камбэк. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 12-го тура АПЛ

11 ноября 2023, 17:21 |
269
0
Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 2:1. Волчий камбэк. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

11 ноября состоялся матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» на выезде сыграл c «Вулверхэмптоном».

Английская премьер-лига. 12-й тур, 11 ноября

«Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» – 2:1
Гол: Сарабия, 90+1, Лемина, 90+8 – Джонсон, 22.

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Марио Лемина (Вулверхэмптон).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (Вулверхэмптон).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
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Тоттенхэм Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джеймс Мэддисон видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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