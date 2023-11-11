Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «Трудно принять поражение на последних минутах»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение в гостевом поединке 12-го тура АПЛ от «Вулверхэмптона» (1:2), в котором его подопечные, ведя в счете до 90-й минуты, пропустили два мяча в компенсированное время.

«Безусловно, сложно принять поражение в самой концовке встречи, – отметил Анге Постекоглу на послематчевой пресс-конференции. – Ребята отдали на поле все, что могли. Наверное, под конец ноги подсели – отсюда и такой результат. «Волки» на протяжении всего поединка хорошо атаковали и забили, не буду кривить душой, два отличных гола. Но все равно обидно, что мы уступили, ведя в счете до 90-й минуты.

Мы начали поединок хорошо, забили быстрый гол, но по ходу первого тайма я чувствовал, что мы могли бы сыграть более активно и позитивно. Мы были немного зажаты, возможно, из-за минимального преимущества, и не было какой-то раскрепощенности. Как по мне, в этом плане после перерыва мы сыграли намного лучше, создали у ворот соперника несколько моментов, но не реализовали их. А «волкам» удалось забить нужные голы и в итоге победить».

Отметим, что «Тоттенхэм» потерпел второе подряд поражение в АПЛ, и с 26 очками в активе отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на один балл (у «горожан» еще игра в запасе).