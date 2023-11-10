11 ноября пройдет матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Вулверхэмптоном».

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Старт поединка запланирован на 14:30 по киевскому времени.

«Шпоры» после одиннадцати сыгранных туров в английском чемпионате занимают второе место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками. «Волки» идут 14 с 12 баллами.

В прямом эфире поединок «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон» покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция