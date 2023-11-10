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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
11.11.2023 14:30 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 ноября 2023, 21:40 | Обновлено 10 ноября 2023, 21:59
60
0

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 ноября в 14:30 по Киеву матч АПЛ

10 ноября 2023, 21:40 | Обновлено 10 ноября 2023, 21:59
60
0
Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

11 ноября пройдет матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Вулверхэмптоном».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 14:30 по киевскому времени.

«Шпоры» после одиннадцати сыгранных туров в английском чемпионате занимают второе место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками. «Волки» идут 14 с 12 баллами.

В прямом эфире поединок «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон» покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Вулверхэмптон Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Тоттенхэм Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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